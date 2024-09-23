Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT destekli 'Hacer' filminin çekimleri devam ediyor

TRT ortak yapımı ve Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği alan Hacer filminin çekimleri devam ediyor.



OYUNCU KADROSU

Filmde 'Hacer' karakterini Münibe Millet canlandırıyor. Çocuk oyuncu Burak Alagöz ise Hacer'in oğlu rolünde. Son dönemin genç yıldızlarından, Güldüy Güldüy Çocuk ve Tozkoparan İskender'den tanınan Alperen Efe Esmer ise filmde "Çoban" karakterine hayat veriyor. Tecrübeli oyuncu Muttalip Müjdeci, filmin ana karakterlerinden "Muhtar"ı canlandırıyor. Sinema ve dizi sektörünün en tecrübeli isimlerinden olan Sennur Nogaylar ise "Mukaddes" rolüne hayat veriyor. Genç oyuncu Serkan Altıntaş ve Barçın Çalış da oyuncu kadrosunda yer alıyor.



Filmin görüntü yönetmeni ise Kürşat Üresin. Kendisini son dönemde Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" ve Zeki Demirkubuz'un "Hayat" filmindeki başarılı çalışmaları ile tanıyoruz.

Çekimleri Karabük'te yapılan "Hacer"e Karabük Belediyesi de destek verirken, Türkiye'nin en genç belediye başkanı olan Özkan Çetinkaya'nın filme lojistik destek sağlayarak ciddi katkıda bulunduğu belirtildi.

Karabük'ün dört bir tarafında çok çeşitli mekanlarda çekimi yapılan film için Karabük Merkez, Yenice'nin Gökbel Köyü, Çukurca Köyü ve Safranbolu'da set kuruldu.

FİLMİN KONUSU

Karabük'ün eşsiz doğasının eşlik ettiği filmin konusu ise Hz Hacer'in kadim hikayesinin modern bir yorumu.

Şehirde yaşayan Hacer, babasından kalan evi satmak için köye döner. Babasını hiç görmemiştir ve annesini de erken yaşta kaybetmiştir. Satmak için geldiği ev ile bağ kuran Hacer'in, sütten bir türlü kesilmeyen 3 yaşındaki oğlu da köyde değişir.

Hacer, satmak için geldiği evi mülteci bir çoban ile imar eder ve dönüşümünü tamamlayarak şehre döner...

FİLMİN KÜNYESİ

Yazan ve yönetmen koltuğunda Yeşim Tonbaz'ı gördüğümüz filmin yapımcısı ise Merve Sena Kılıç.

Uygulayıcı yapımcı Betül Demir, Görüntü Yönetmeni ise Kürşat Üresin. Filmin sanat yönetmeni ise Sıddıka Açıkbaş.

Yardımcı Yönetmen koltuğunda Serpil Tunç'un oturduğu filmde Süpervizör ise Abdulhamit Güler.

TONBAZ'DAN AÇIKLAMA

Yeşim Tonbaz, filme dair yaptığı açıklamada, "Hacer babasından kalan evi satmak üzere hiç görmediği köye giden ve o evi satmaya giden bir kadının hikâyesi. Satmaya gittiği evle bağ kuruyor. İki buçuk yaşında sütten hala kesilmemiş oğlu için de burası bir dönüşüm mekanı haline geliyor. Bir aidiyet ve keşfetme hikayesi esasında..." dedi.

YEŞİM TONBAZ KİMDİR?

1984 Sivas doğumlu Yeşim Tonbaz, Sinema yazarlığının yanı sıra çeşitli yayın organlarında editörlük ve yöneticilik yaptı. Birçok kısa film ve belgeselde çeşitli görevlerde yer aldı.

2016'da çektiği ilk kısa filmi 'Askıda', AB Delagasyonu İnsan Hakları Kısa Film Yarışması'nda 3. ödülü aldıktan sonra dünyanın en önemli kısa film festivallerinden biri olan Oberhausen Film Festivali'ne katıldı. BM'nin New York'taki merkezinde de gösterilen Askıda, İtalya, İspanya, Hindistan başta olmak üzere birçok ülkede film festivaline katıldı.

İkinci kısa filmi Münhasır 2020 yılında festivallere katılmaya başlayan Tonbaz, bu film ile çok sayıda ödül aldı. Dünya prömiyerini Uluslararası Torino Film Festivali'nde yapan Münhasır, Uluslararası İpekyolu Film Festivali'nde 3 ödül aldı. Uluslararası Uşak Film Festivali'nde de en iyi senaryo ödülü alan Münhasır, Uluslararası Kadın Yönetmenler Film Festivali'nde "En İyi Kısa Film" ödülüne uzandı.