Kültür Yolu Festivali ilk kez Mardin'de!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin'in binlerce yıllık geçmişiyle farklı kültürlerin, dinlerin ve dillerin bir arada yaşadığı kadim bir şehir olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu topraklar hoşgörünün, çok kültürlülüğün ve kadim bilginin yaşayan bir mirasıdır. Her sokağı adeta açık hava müzesi olan Mardin, tarihi dokusuyla sadece geçmişi değil, geleceği de besleyen bir ilham kaynağı. Bugün burada festival coşkusuyla hem Mardin halkına hem de ziyaretçilere bu mirası hatırlatıyor; dokuz gün sürecek etkinliklerle Mardin'i bir festival şehri haline getiriyoruz."

Festival; 9 gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere kadar uzanan zengin programıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir kültür yolculuğu sunacak.

MARDİN, KÜLTÜR YOLU'NDA SANATIN MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR

Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında, kentin tarihi ve kültürel dokusunu sanatla buluşturan birbirinden özel sergiler sanatseverlerle buluşacak. Mardin Müzesi Sanat Galerisi'nde açılacak "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisi, ünlü ressam Pablo Picasso'nun sanat yaşamını ve kişisel ilişkilerinin eserlerine yansımalarını gözler önüne serecek. Sergide sanatçının; gravür, çizim, poster, litografi ve fotoğraflarından oluşan tamamı orijinal ve mirasçıları tarafından onaylanmış 50 eser yer alacak. Tarihi Kasımiye Medresesi ise, geleneksel Osmanlı minyatür sanatıyla Batı resminin ikonik eserlerini buluşturan "Kuralsız Bağlantılar" sergisine ev sahipliği yapacak. 22 sanatçının imzasını taşıyan bu özel sergide; Claude Monet, Vincent van Gogh, Gustav Klimt, René Magritte, Edvard Munch ve Salvador Dalí gibi ustaların yapıtları, minyatür teknikleriyle yeniden yorumlanacak. Festival boyunca bu sergiler, Mardin'in binlerce yıllık mirasını modern sanatla bir araya getirerek ziyaretçilere unutulmaz bir sanat deneyimi sunacak.

MARDİN, GEÇMİŞİN İZLERİNİ SANATLA GELECEĞE TAŞIYOR

Mardin Kültür Yolu Festivali boyunca kentin dört bir yanında birbirinden özel sergiler sanatseverlerle buluşacak. Tarihi Kasımiye Medresesi, 16. yüzyıl Osmanlısının çok yönlü dehası Matrakçı Nasuh'un şehir resimlerinin farklı disiplinlerden sanatçılar tarafından yeniden yorumlandığı "Matraki" sergisine ev sahipliği yapacak. Sergide ayrıca uluslararası tarihçilerin anlatımları eşliğinde hazırlanan "Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı" belgeseli de izlenebilecek.

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde açılacak "Tılsım" sergisinde, Osmanlı döneminde padişahlar ve devlet adamları tarafından giyilen tılsımlı gömlekler resim sanatının olanaklarıyla yeniden hayat bulacak. Sergi, taşıdıkları hikâyeler ve sembollerle bu kadim geleneği çağdaş bir yaklaşımla izleyiciyle buluşturacak. Aynı galerinin fuaye alanında ise UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan kadim toprakların kültürel belleğini çağdaş sanatla buluşturan "Medeniyetlerin Mirası" sergisi yer alacak. Nevşehir, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul ve Mardin'in binlerce yıllık mirasının diasec eserler ve yapay zekâ destekli videolarla sunulduğu bu sergi, izleyiciye tarihle duygusal bir bağ kurma imkânı tanıyacak. Dilek Sabancı Sanat Galerisi bahçesinde de farklı disiplinlerden sanatçıların eserleri ile "Bana Beni Anlat: 21. Yüzyılda Minyatür Sanatı" sergisi görülebilecek. Festival süresince düzenlenecek bu sergiler, Mardin'i sanatın, tarihin ve kültürün kesiştiği benzersiz bir buluşma noktasına dönüştürecek.

MARDİN, ŞAHMERAN'IN VE MEZOPOTAMYA'NIN İZİNDE SANATLA BULUŞUYOR

Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında, kentin dört bir yanında farklı sanat disiplinlerini bir araya getiren etkileyici sergiler sanatseverlerle buluşacak. Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Sergi Salonu'nda açılacak "Şahmeran Yarısı Yılan Yarısı İnsan" sergisi, kadim Şahmeran efsanesini çağdaş sanatçıların ve camaltı halk sanatçılarının özgün anlatımıyla yeniden yorumluyor. Sergi, çağdaş sanat ile geleneksel halk sanatını bir araya getirerek efsanenin büyüsünü günümüze taşıyor.

Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde açılacak "Mezopotamya'nın Gizemli Kokuları" sergisi, arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan kokuların izinden giderek ziyaretçileri binlerce yıl öncesine uzanan büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor. Sergide, Mezopotamya dönemine ait koku kaplarının replikaları, kil tablet örnekleri, kadim formüller ve parfümler yer alıyor.

Aynı mekânda ayrıca "Paranın Yüzünde Anadolu: Sikkelere Yansıyan Mardin" ve "Millî Kütüphane Hazineleri: Mardin Şer'iye Sicillerinde Toplumsal Yaşam ve Aile" sergileri de ziyaretçilerle buluşacak. Bu özel sergiler, Mardin'in köklü tarihini, kültürel mirasını ve geçmişin hikâyelerini sanatın diliyle günümüze taşıyor.

Festival süresince şehir genelinde de birbirinden özel sergiler sanatseverlerle buluşacak. Cumhuriyet Meydanı'nda "Gökyüzünden Türkiye", Zinciriye Medresesi'nde "Adil-i Mutlak", Mardin Müzesi'nde ise "Yaşayan Miras: Telkâri Sergisi", "Türkiye'nin Minyatürleri Sergisi", "Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması" ve "Türkiye'nin Ustaları Belgesel Gösterimi" yer alacak. Ayrıca "Bana Bir Masal Anlat" adlı mapping gösterisi, Mardin Müzesi'nin yan duvarında görsel bir şölen sunarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

ÇOCUKLARIN FESTİVALİ BAŞLIYOR: MARDİN'DE MİNİKLER SANATLA BULUŞUYOR

Mardin Kültür Yolu Festivali, minik ziyaretçilerine rengârenk bir dünya sunuyor. Festival boyunca Yenikapı Hançepek Meydanı'nda kurulacak Çocuk Köyü, sahne gösterileri, tiyatrolar, oyun alanları, atölyeler ve panayır çadırlarıyla dolu dolu bir programla çocukları ağırlayacak. Çizgi film karakterlerinin sahne performansları, müzik, dans, bale ve resim atölyeleri çocuklara eğlenceli anlar yaşatacak. "Gökyüzü Gözlem", "Ali Baba'nın Çiftliği" ve "Aselsan Tırı" gibi etkinlik alanlarında bilim, doğa ve teknoloji bir araya gelirken; TRT Market'te TRT'nin sevilen karakterlerine ait ürünler miniklerle buluşacak. Ayrıca Mersin Devlet Opera ve Balesi, Carlo Collodi'nin eserinden uyarlanan "Kuklacı" müzikalini Mardin Artuklu Üniversitesi AKM Vali Kılıçlar Salonu'nda sahneleyecek. Keçe, Ebru, Kumaş Boyama ve Telkâri atölyelerinde ise çocuklar kültürel mirasın ışığında kendi hayal dünyalarını keşfedecek.

MARDİN'İN LEZZET NOKTALARI FESTİVALDE BİR ARAYA GELİYOR

Mardin Kültür Yolu Festivali'nde, şehrin eşsiz mutfak kültürü gastronomi tutkunlarıyla buluşuyor. Festival kapsamında Mardin'de, kente özgü yemek kültürünü yaşatacak restoranlar "Lezzet Noktası" olarak belirlendi. Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Şef Ramazan Bingöl öncülüğünde Türkiye'nin seçkin şefleri, Mardin mutfağının unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini araştırıyor, reçetelerini kayıt altına alıyor ve bu özel tatları "Lezzet Noktası" olarak seçilen restoranların menülerine kazandırıyor. Festival boyunca ünlü şefler, Mardin'de belirlenen 10 Lezzet Noktası restoranında yöresel yemekleri misafirlerle buluşturacak. Coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere, kentin kadim mutfak kültürünü yansıtan çok sayıda geleneksel tat yeniden hayat bulacak. Girişlerinde özel olarak tasarlanmış "Lezzet Noktası" logoları bulunan restoranlar, hem Mardinlilerin hem de yerli ve yabancı turistlerin lezzet rotasında yerini alacak.

MARDİN, KÜLTÜR YOLU FESTİVALİYLE SANATIN VE MÜZİĞİN MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR

Festival süresince müzikten edebiyata, tiyatrodan atölyelere uzanan dopdolu programıyla Mardin, sanatın kalbine dönüşecek. Fuar Alanı'nda Buray, Bengü, Sagopa Kajmer, Derya Uluğ, Ebru Yaşar, Haluk Levent, Alişan, Murat Boz ve Merve Özbey sahne alarak festival coşkusunu doruğa taşıyacak. Bunun yanı sıra Mersin Devlet Opera ve Balesi, Armoni Mızıkası Komutanlığı, İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu ve birçok sanatçı, konserleriyle müziğin evrensel dilini Mardin'in dört bir yanına taşıyacak.

Festival kapsamında Osman Egin, Nermin Taylan, Oğuzhan Aydın, Osman Doğan, Tarık Tufan ve Beyhan Budak psikoloji, edebiyat ve kültür odaklı söyleşilerde sanatseverlerle buluşacak. "Şer'iye Sicillerinde Toplumsal Yaşam ve Aile" paneli, "3. Mardin Uluslararası Film Festivali Telkari Ödülleri" ve "Yaşayan Miras Çalıştayı" festivalin dikkat çeken etkinlikleri arasında yer alacak.

Fotoğraf tutkunları için "FotoMaraton Mardin" ve "FotoMaraton Çocuk" düzenlenecek; etkinlik kapsamında "Ercan Arslan Söyleşisi" ve ödül töreni Mardin Müzesi Konferans Salonu'nda yapılacak. Tiyatroseverler ise "Gül Eksilmesin Penceremden" ve "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" oyunlarıyla buluşacak.

Ayrıca Zinciriye ve Kasımiye Medreseleri, Mardin Müzesi, Olgunlaşma Enstitüsü, Millet Bahçesi Kütüphanesi ve Artuklu İnovasyon Merkezi gibi mekânlarda gerçekleştirilecek telkâri, keçe, taş işleme, ebrû, bakır ve sikke basma atölyelerinde ziyaretçiler, geleneksel zanaatlarla iç içe yaratıcı deneyimler yaşayacak.