‘Kur’an Okuyan Kız’ Malezya’ya gitmiş

Tablo, gelecek hafta başlayacak “Doğu’dan İlhamla” başlıklı sergi kapsamında British Museum’da ziyarete açılacak. British Museum küratörlerinden Julia Tugwell, “Kur’an Okuyan Kız” tablosunu Londra’daki açık artırmada 6 milyon 315 bin sterline (yaklaşık 44 milyon 12 bin lira) satın alanın Malezya İslam Sanatları Müzesi olduğunu bildirdi. Sergiyle, İslam dünyasının Batı sanatını nasıl etkilediğini ortaya koymak istediklerini aktaran Tugwell, bununla birlikte Osman Hamdi Bey’inki gibi eserlerle, başta Osmanlı olmak üzere Müslüman sanatçıların Batı’dan nasıl etkilendiğini de göstermek istediklerini kaydetti.