Kuşatma altında Filistin Tiyatrosu

Her an İsrail saldırılarıyla burun buruna yaşayan Gazzeliler, kuşatma altında da olsa hayata karşı tutunma ve direnme iradesini sürdürüyor. Sanat burada da dereye giriyor. Üç ay önce kurulan ve Filistin davasını dünyaya duyurmayı hedefleyen bir akademi, Filistin Tiyatrosu adlı bir sanat grubu oluşturdu.

Gazze’de halihazırda tiyatro alanında eğitim veren bir konservatuvar yok. Dolayısıyla akademinin kuruluşu önem taşıyor. 47 gencin eğitim aldığı akademi, Gazze’de bu alanda faaliyet gösteren ilk kurum olma özelliğini taşıyor. Akademinin fikir babası ve aynı zamanda yönetmen olan Isam Şahin, oyunculuk akademisi kurma fikrinin 5 yıl önce doğduğunu, bunu hayata geçirmek için yürüttüğü çalışmalar sonucu 3 ay önce öğrenci kabulüne başladıklarını söyledi.

DESTEK BEKLİYORLAR

Şahin, “Filistin Tiyatrosu”nda, halihazırda başlangıç seviyesindekilere tiyatro eğitimi verdiklerini, 3 aylık eğitim sonrasında, Filistin’in durumunu anlatan büyük bir oyun sergilemek için bir 30 gün daha çalışacaklarını ifade etti. Şahin, şu an devam eden kursun sona ermesiyle ileri seviyede olanlar daha sonra ise profesyoneller için kurs açacaklarını ve her bir kursun 3 ay süreceğini ve bir tiyatro oyununun sergilenmesiyle sona ereceğini kaydetti. Şahin, karşılaştıkları en büyük engeller arasında, Gazze’de drama ve tiyatro gibi disiplinler için üniversitelerde ihtisas eğitimi verilmemesi ve kurdukları akademiye hiçbir finansal desteğin sağlanmamasının yer aldığını aktardı. İsrail’in uyguladığı abluka nedeniyle pek çok Filistinli gibi ekonomik sıkıntı içinde olan Şahin ve ekibi, hükümetten ya da sivil toplum kuruluşlarından finansal destek bekliyor.