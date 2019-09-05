Kütüphane kültürü seviye atlayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nin, resmi açılışının ekim ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmasının öngörüldüğünü bildirdi. Kalın, “Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olarak 5 milyon kitap hedefi gözetilerek burada muhteşem bir eser inşa edildi.

Külliye’nin genel mimari kimliğine uygun, hem Selçuklu hem Osmanlı hem de çağdaş mimariden esintiler taşıyan çok güzel bir sentez oluştu” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nde 5 milyon kitap” hedefine işaret eden Kalın, koleksiyonun hızla arttığını dile getirdi ve ekledi “Burası öncelikle kitap okumayı teşvik edecek bir ilim yuvası, bir kitap yurdu olarak tüm vatandaşlarımıza açık olacak. Dolayısıyla araştırmacılarımız, akademisyenlerimiz, genel okuyucumuz, küçükler, büyükler hepsi burada gelip bizim büyük ilim, irfan, kültür birikimimizden, mirasımızdan istifade edebilecekler.’’ Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi ile Türkiye’de kütüphane kültürünün seviye atlayacağının altını çizen Kalın, “Çünkü ilk defa bu çapta ve bu büyüklükte, 24 saat hizmet verecek bir kütüphane konseptinden bahsediyoruz” diye konuştu.

2 MİLYON KİTAP TOPLANDI

Ekim ayı içinde açılması planlanan kütüphanede şu ana kadar 2 milyon civarında kitap toplandığını hatırlatan Kalın “2 milyon kitapla bismillah diyeceğiz. 1,5 milyondan fazla matbu eser, 500 bin civarında da süreli yayınlarımız olacak’’ dedi.