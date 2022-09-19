Kuzey Makedonya'da YEE'nin desteklediği Uluslararası Edebiyat Festivali başladı

Program, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan tarihi Davut Paşa Hamamı'nda gerçekleştirildi.

Festivale, başta Türkiye olmak üzere Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Karadağ, Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya'dan yazarlar katılıyor.

Türkiye'den festivale katılan Epsilon Yayınevi temsilcisi Pelin Yılmaz, yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya'yı ilk kez ziyaret ettiğini ve bu festivale ilk kez katıldığını ifade etti.

Yılmaz, "2019 Frankfurt Fuarı'ndan itibaren yaklaşık 120 kitabımızı 86 ülkeye sattık. Bu büyük bir başarı. Bundan sonra daha hızlı bir şekilde dünyaya yayılacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Pro-Za Balkan Uluslararası Edebiyat Festivali Sanat Müdürü Aleksandar Prokopiev de 10 yıl önce çok güzel bir festivalin ilkinin gerçekleştirildiğini ve bu festivale Balkanların en iyi yazarlarının katıldığını vurguladı.

Festivalin her zaman Davut Paşa Hamamı'nda başladığını dile getiren Prokopiev, festivalin üç gün süreceğini ve ödül töreniyle sona ereceğini söyledi.

Prokopiev, "10. yıl dönümü ödülünü takdim etmek üzere tüm Makedon yazarların anası olarak nitelendirilen ünlü Makedon yazar Olivera Nikolova'yı seçtik." dedi.

Festival, 20 Eylül'de sona erecek.