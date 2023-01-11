''La Boheme'' operası seyircilerle buluşacak

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, rejisör Yiğit Günsoy tarafından sahneye konulan eserde, Antalya DOB orkestrasını şef İbrahim Yazıcı yönetecek, başkemancılığı ise Fahrettin Arda üstlenecek.

Konusu 1830'lu yıllarda geçen operanın dekoru Gürcan Kubilay, kostümleri Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor. Tek arayla sahnelenen 4 perdelik eserde Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek, çocuk korosu ise Sinem Ulusoy tarafından çalıştırıldı.

Paris'te geçen ve nakışçı bir kadın olan "Mimi" ile şair "Rodolfo" arasındaki aşk üzerine odaklanan eserde, "Rodolfo"yu Göksay Yaran, "Mimi"yi Sema Çavuşoğlu, "Marcello"yu Umut Tarık Akça, "Musetta"yı Meriç Karataş, "Colline"yi Şafak Güç, "Schaunard"ı Yusuf Yıldız, "Benoit"i Baturalp Bilgili, "Alcindoro"yu Taner Ölçen, "Parpignol"ü Cüneyt Erdoğan, "Gümrük Çavuşu" rolünü ise Emre Aytekin ve Yalçın Ünsal canlandıracak.

Kasımdaki prömiyerinin ardından Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 14 Ocak'ta yeniden sahnelenecek "La Boheme" operası, saat 20.00'de başlayacak.

Eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebiliyor.