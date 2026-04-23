Kültür Sanat

Laodikeia'da tarihi keşif: 2 metrelik heykel gün yüzüne çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Laodikeia Batı Tiyatrosu'nda yürütülen kazılarda, yaklaşık 2 metre uzunluğunda beyaz mermerden yapılmış 'Athena' heykelinin gün ışığına çıkarıldığını bildirdi.

AA23 Nisan 2026 Perşembe 11:29
Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Laodikeia'da önemli bir keşfe daha imza attıklarını, antik kentte yeni bir buluntunun daha gün yüzüne çıktığını belirtti.

Laodikeia Batı Tiyatrosu'nda yürütülen çalışmaların, geçmişin izlerini gün yüzüne çıkarmayı sürdürdüğünü aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Sahne binasında, yaklaşık 2 metre uzunluğunda, beyaz mermerden yapılmış Athena heykelini gün ışığına çıkardık. Homeros destanlarına sahne olan bu yapı, antik dönemde kültürel anlatımın da merkezi olduğunu ortaya koyarken Augustus Dönemi klasik üslubunu yansıtan eser, yüksek sanatsal niteliğiyle dikkat çekiyor. Geleceğe Miras vizyonumuzla, bu eşsiz mirası koruyarak geleceğe taşımaya devam ediyoruz."

