15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7439
  • 6,5275
  • 236.116
  • 97.634
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Latiç’in bütün eserleri geliyor

Bosna Hersek’in milli mücadelesinde olduğu kadar edebiyatında da önemli bir yer tutan Cemalettin Latiç’in bütün eserleri Türkçe’ye kazandırılıyor. Serinin ilk üç kitabı raflardaki yerini aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bosna Hersek’in kurucu devlet başkanı, efsanevi lideri Aliya İzzetbogoviç’in çalışma arkadaşı Cemalettin Latiç, aynı zamanda ülkesinin önde gelen düşünce adamı ve edebiyatçıları arasında yer alıyor. Geçen yıl Necip Fazıl Uluslar arası Kültür Sanat Ödülüne de layık görülen Latiç’in toplu eserleri Türk edebiyatına kazandırılıyor. 

GAZI HÜSREV BEY 

Okur Kitaplığı tarafından yayınlanan ‘Bütün Eserleri’ serisinden üç eser raflardaki yerini aldı. Serinin ilk kitabı, Latiç’in toplu şiirlerini içeren ‘Çarın Gözyazları’ oldu. 

Bir diğer kitap ise ‘Gazi Hüsrev’ Bey adını taşıyor. Beş perdelik bir tiyatro oyunu (trajedi) şeklinde kaleme alınan kitapta, Osmanlı Padişahi 1. Süleyman devrinde Bosna’da uzun süre görev yapan bir sancak beyi olan Gazi Hüsrev’in mücadelesi konu alınıyor. Savaşlarda büyük kahramanlık gösteren ve Saraybosna’nun hem kuruluşunda hem de imarında büyük rol oynayan Gazi Hüsrev Bey, Boşnak tarihinin en önemli isimleri arasında yer alıyor. Öyle ki, günümüzde Saraybosna’yı ve hatta Bosna-Hersek’i Gazi Hüsrev Bey’in katkıları olmaksızın tahayyül etmek mümkün değildir. Saraybosna’yı imar ve inşa eden Hüsrev Bey, Boşnakların ve Türklerin büyük bir millî kahramanı olarak anılmakta. 

Diğer yandan, Boşnak edebiyatının en velud ve güçlü temsilcilerinden olan Latiç, kalemini esirgemediği pek çok edebi sahanın yanında Bosna’nın Divan Edebiyatı hükmünde olan Alhamiyado Edebiyatı’na da ilahi ve kaside formlari ile modern zamanlardaki en önemli katkıyı sağlamış biri. 

GEL EN SEVGİLİ 

Latiç’in ‘Gel En Sevgili’ adlı divanı, bu bağlamda, Alhamiyado edebiyatının yeniden diriliş müjdesi olarak da okunabilir. Boşnak edebi çevreleri, Türkçe’ye çevrilen eser için, ‘Zamanın ruhundan kopmadan gelenek ile kucaklaşıp geleneğin kendi formu içinde yeni bir üslup ile ihyasının ilk adımı’ değerlendirmesinde bulunuyor.  

O mazbatalar iptal edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tüm İstanbulluları ilgilendiriyor! Hizmete açıldı

Tüm İstanbulluları ilgilendiriyor! Hizmete açıldı

Galatasaray'dan Garry Rodrigues bombası!

Galatasaray'dan Garry Rodrigues bombası!

PKK’ya ortak operasyon

PKK’ya ortak operasyon

Bayraktar SİHA Akdeniz semalarında

Bayraktar SİHA Akdeniz semalarında

Maltepe'deki sayım işlemleri ile ilgili flaş açıklama

Maltepe'deki sayım işlemleri ile ilgili flaş açıklama

Türkiye'den F-35 çağrısı

Türkiye'den F-35 çağrısı

Çekirgeler bu kez Medine'yi bastı

Çekirgeler bu kez Medine'yi bastı

Çadır kurdu, talimat verdi! Bolu'ya da mesaj gönderdi

Çadır kurdu, talimat verdi! Bolu'ya da mesaj gönderdi
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul’un göbeğinde aile boyu tekme, tokat ve sopalı kavga kamerada

İstanbul’un göbeğinde aile boyu tekme, tokat ve sopalı kavga kamerada

Game of Thrones rekor kırdı

Game of Thrones rekor kırdı

Binlercesi İstanbul'a salınacak!

Binlercesi İstanbul'a salınacak!

İsviçre medyasından 'İstanbul Havalimanı'na büyük övgü

İsviçre medyasından 'İstanbul Havalimanı'na büyük övgü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA