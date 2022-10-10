Lav Diaz ve Ildiko Enyedi 10. Boğaziçi Film Festivali'nin onur konukları olarak İstanbul'a geliyor!

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Boğaziçi Film Festivali, 21-28 Ekim tarihleri arasında seyircilerle bir araya gelmeye hazırlanıyor. Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle sinemaseverleri ağırlayacak olan 10. Boğaziçi Film Festivali'nin uluslararası konukları da büyük heyecan yaratıyor. Festival bu yıl; onur konuğu olarak Lav Diaz ve Ildiko Enyedi'yi ağırlayacak.

Boğaziçi Film Festivali'nin açılış gecesinde Onur Ödülü takdim edilecek olan Filipinli yönetmen Lav Diaz, sinemaseverlere bir masterclass verecek. Pek çok soruna eleştirel bir gözle bakan intikam dramı The Woman Who Left filmiyle 2016 Venedik Film Festivali'nde "Altın Aslan" ödülünü alan yönetmen, uzun ve siyah-beyaz filmlerin yönetmeni olarak şair, yazar, besteci ve aktör kimlikleriyle de çeşitli alanlarda çalışmaya devam ediyor. Filmlerinde genellikle kendi şiirlerini ve müziklerini kullanan Lav Diaz, 2017'de Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi)'e davet edilirken; yönetmenin filmografisinde Serafin Geronimo: The Criminal of Barrio Concepcion; Jesus, the Revolutionary; Season of the Devil; Butterflies Have No Memories gibi filmler yer alıyor. From What is Before filmi ile 2014 yılı Locarno Film Festivali'nde en iyi film kategorisinde "Altın Leopar" ödülünün sahibi olan Diaz'ın son filmi When The Waves Are Gone prömiyerini bu yıl 79. Venedik Film Festivali'nde gerçekleştirdi.

ILDİKO ENYEDİ, 10. BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ'NDE!

10. Boğaziçi Film Festivali'nin kapanış töreninde Onur Ödülü alacak olan Macar senarist ve yönetmen Ildiko Enyedi, festival kapsamında bir masterclass verecek. 67. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde, 2017 yapımı "On Body and Soul" filmi ile "Altın Ayı" ödülünü alan ve aynı yıl Oscar'a aday olan Enyedi; bilim kurgudan büyüye, Yunan mitolojisinden halk masallarına farklı kaynaklardan beslenerek geleneksel Macar sinemasının sosyal gerçekçi üslubuna karşı ülke sinemasına yeni bir anlatım getirdi. Enyedi'nin ikinci uzun metrajlı filmi Benim 20. Yüzyılım (Az én XX. Századom), Cannes'da "Altın Kamera" ödülüne layık görüldü.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığı ile gerçekleşecek "10. Boğaziçi Film Festivali" ile ilgili tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere www.bogazicifilmfestivali.com ve festivalin resmî sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.

www.bogazicifilmfestivali.com