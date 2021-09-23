Likya'nın 'yitik parçaları' su altında sergilenecek

AA 23 Eylül 2021 Perşembe 11:44 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 11:44

Kaymakamlık, Kaş Belediyesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Deniz Ticaret Odası iş birliğiyle yürütülen projede, bilimsel araştırma sonucunda belirlenen tarihi eserlerin suya dayanıklı malzemelerden benzerleri yapıldı.

Deniz altındaki yaklaşık 10 dönüm alanı kapsayacak sanat parkında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak Likya'nın kaybolmuş ve unutulmuş 658 eseri dalgıçlar tarafından özenle suya indirildi.

Eserlerin suya indiriliş anları su altı fotoğrafçısı Şükrü Gürsoy tarafından 25 dalış yapılarak 30 saat boyunca görüntülendi.

İlçedeki dalış okullarında görevli dalgıçlarca Limanağzı bölgesinde yürütülen çalışmalara, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da dalış kıyafetlerini giyerek eşlik etti.

Yazıcı, AA muhabirine, su altına indirilecek eserlerin bilimsel bakış açısıyla Likya mitolojisinden esinlenerek, bölgeden kaçırılan yitik mirastan seçildiğini söyledi.

Projenin ekosistemi önemsediğini vurgulayan Yazıcı, eserlerin deniz canlıları için kirlilik yaratmayan malzemeden üretilmesi noktasında konunun uzmanı bilim insanlarının görüşlerinin dikkate alındığnı aktardı.

Projeyle yılda 80 bin olan dalış sayısının 300 bine ulaşmasının ve turizm faaliyetlerinin 12 aya yayılmasının amaçlandığını aktaran Yazıcı, şöyle devam etti:

"Bölgeye tur tekneleriyle gelen ziyaretçilerin de dalış yapmadan izleyebileceği bir alan yaratılması hedefleniyor. Limanağzı bölgesine indirilen eserler, 5 metreden 20 metreye kadar yayılacak derinlikle ziyaretçilerine keyifli bir seyir sunacak. Eserlerin indirildiği alanda yoğun bir şekilde oluşan teknelerin çapa atma baskısı proje sayesinde engellenerek, posedonia çayırlarının korunması adına alana sabit tonozlar yerleştirilecek."

Yazıcı, 2016'da çalışmalarına başlanan proje kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Gıda, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve bilim insanlarından bir komisyon oluşturulduğu ve bu komisyonun kararları çerçevesinde yasal izinlerin alındığı bildirdi.

Su altında sergilenecek eserler arasında Patara Sütunlu Cadde'deki sütunlar, Poseidon ve Atları, Chimera ve Bellaroforon Efsanesi eseri, Xanthos Antik Kenti'ndeki Erbinna Anıtı (Nereidler) öne çıkıyor.