Listra'daki kazıda bronz ''muska'' bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram Belediyesinin desteğiyle Hatunsaray ve Botsa mahalleleri sınırlarında yer alan Listra (Lystra) Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sürüyor.

Kazı başkanlığını NEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu'nun yürüttüğü Listra Antik Kenti, Hristiyanlığın yayılmasında önemli rol oynadığına inanılan Aziz Pavlus'un ziyaret ettiği yerlerden biri olarak biliniyor.

Listra Antik Kenti kazılarında, Selçuklu döneminde bölgede yaşayan Hristiyanlara ait olduğu değerlendirilen buluntular günyüzüne çıkarıldı.

- "SELÇUKLU DÖNEMİ SIRLI HOKKALAR, SİKKELER, YİNE TURKUAZ BONCUKLAR BULUNDU"

Doç. Dr. Mimiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazıların ikinci yıl projelerinin tamamlandığını söyledi.

Geçen yıl ana kilisedeki kazıların sürdüğüne değinen Mimiroğlu, çalışmalar sonucu buranın büyük bir yapı kompleksi olduğunun anlaşıldığını dile getirdi.

Mimiroğlu, kazılarda şapel ile geç antik döneme ait başka bir kilise yapısının ortaya çıkarıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yukarı kilisede 80'e yakın mezar tespit edildi. Özellikle Selçuklu döneminde yaşayan Hristiyanlara ait olduğunu anladığımız mezarlarda, Selçuklu dönemi sırlı hokkalar, sikkeler, yine turkuaz boncuklar bulundu. Bu bakımdan dolayı gerçekten ilgi çekici. Tarihi kaynaklardan Selçuklu döneminde Hristiyan nüfusunun olduğunu biliyoruz ama arkeolojik kazıda Selçuklu dönemine tarihlenen Hristiyan mezarlarının bulunduğunu net şekilde görmüş olduk."

- "AVUSTURYA GÜMÜŞ SİKKESİ BULUNDU"

Kazıların yalnızca kiliseyle sınırlı olmadığını aktaran Mimiroğlu, yamaç kesiminde yürütülen çalışmalarda Osmanlı dönemine ait konut yapıları ve pitoslar tespit edildiğini, bunların içinden 17. yüzyıla ait Avusturya gümüş sikkesinin bulunduğunu bildirdi.

Mimiroğlu, buluntuların Listra'nın Osmanlı döneminde de ticaret yolları üzerindeki önemini sürdürdüğünü gösterdiğini, kentte farklı coğrafyalardan gelen ticaret sirkülasyonunun küçük buluntularla da doğrulandığını dile getirdi.

- SELÇUKLU DÖNEMİ BRONZ MUSKA GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Kazılarda ayrıca Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen bir buluntunun dikkati çektiğini anlatan Mimiroğlu, şöyle devam etti:

"Selçuklu dönemine ait olduğunu düşündüğümüz konut yapısında çalışma yaptık. Selçuklu dönemine ait bir yeşil sırlı hokka bulduk. Yanında bronz muska çıktı. Selçuklu dönemine ait olduğunu düşünüyoruz. Şu anda restorasyon çalışmaları devam ediyor. İki yüzünde ters bir şekilde yazılar var. Kolye muska şeklinde. Benzerlerine Anadolu da sık rastlanmasa da Orta Asya'da var. Özellikle askerler ve yolcular takıldığı biliniyor. Restorasyon sonrası yazıların okunmasıyla beraber daha net yorum yapabileceğiz. Bronzdan yapılan üçgen şeklinde iki yüzün de iki sıra yazı bulunan bir kolye ucu, tılsım."

- LİSTRA'YA ON BİNLERCE ZİYARETÇİNİN GELMESİ BEKLENİYOR

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da bölgenin tarihi zenginliğine dikkati çekerek, "Kazının ikinci yılı tamamlanmadan ve tanıtımı yapılmadan binlerce ziyaretçi geliyor. Listra, herkesin içinde olmak istediği bir çalışma. Biz de burada olmaktan mutluyuz. Özel kuruluşlarda burada olmak istiyor. Sponsorların da ilgisi oluyor. Yakın zamanda on binlerce turistin gelmesini sağlayacağız." ifadesini kullandı.