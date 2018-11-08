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Love Story'nin bestecisi yaşamını yitirdi

Oscar Ödülü'nü kazandığı 'Love Story' (Aşk Hikayesi) başta olmak üzere çok sayıda filmin müziklerine imza atan ünlü Fransız besteci Francis Lai, 86 yaşında hayatını kaybetti.

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Fransız besteci Francis Lai'nin ölümü, uzun yıllardır yaşadığı Fransa'nın güneyindeki Nice kentinin Belediye Başkanı Christian Estrosi tarafından sosyal medya aracılığıyla duyuruldu.

Estrosi mesajında, 1970 yılında Oscar Ödülü aldığı "Love Story" ile "Bir Kadın ve Bir Erkek" filmlerinin müziklerini yapan Lai'nin ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, bestecinin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Francis Lai, aralarında Yves Montand, Edith Piaf, Patricia Kaas, Mireille Mathieu, Dalida, Nana Mouskouri ve Ella Fitzgerald başta olmak üzere çok sayıda dünyaca ünlü sanatçıya beste yapmıştı. Lai, ünlü yönetmen Claude Lelouch'un da birçok filminin müziklerini emanet ettiği yakın arkadaşıydı.

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