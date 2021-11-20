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Kültür Sanat

Lübnan'da tesadüfen keşfedildi! Osmanlı dönemine ait

Lübnan'da Osmanlı dönemine ait 'su kanalı' keşfedildi. Kanalın tamamının siyah bazalt taşından inşa edildiği, 30 metre uzunluğunda, 1 metre genişlik ve 1,5 metre de yükseklikte olduğu öğrenildi.

AA20 Kasım 2021 Cumartesi 11:23 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 11:38
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Lübnan'ın kuzeyindeki bir yerleşim merkezinde Osmanlı Dönemine ait tamamı siyah bazalt taşından inşa edilmiş bir su kanalı ortaya çıktı.

Lübnan'ın Suriye sınırı üzerindeki Akkar kentine bağlı Gazaliye beldesi yakınlarında inşaat makineleriyle yapılan kazı çalışmasında su kanalına tesadüfen rastlandı.

Gazaliye Belediyesi Başkanı Muhammed el-Esad, AA muhabirine, kanalın zamanla toprakla kapandığını ancak bir yol çalışması için yapılan kazıda bulunduğunu ifade etti.

Normal şartlarda bölgenin kuraklıkla mücadele ettiğini belirten Esad, "Gazaliye'deki kuraklığa rağmen, kanalda su mevcut. Zamanında iki pınardan aldığı suyu beldeye taşıması için inşa edilmiş." dedi.

Kanalın özelliklerine ve ne kadar uzunlukta olduğuna da değinen Esad, "Tamamı siyah bazalt taşından inşa edilmiş. 30 metre uzunluğunda, 1 metre genişlik ve 1,5 metre de yükseklikte." bilgisini verdi.

Esad, beldenin su ihtiyacını karşılaması için 2 su pınarı ve kaynağı yeniden restore etmek istediklerini ve bunun için de Türkiye'nin yardımlarına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Gazaliye sakinlerinden Mahud Şitavi de kanalın ortaya çıkmasının Osmanlı'nın bölgedeki çalışmalarını gösterdiğini belirtti.

Su pınarları ve kanalın restore edilmesinin önemli olduğunu aktaran Şitavi, Akkar ilçesinde temiz su bulmakta sorun yaşadıklarını hatırlattı.

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