Ludus Ensemble konsere hazır
Türkiye’de Oda Müziği Master derecesine sahip tek topluluk olan Ludus Ensemble, 28 Aralık 2018 Cuma akşamı CKM Caddebostan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.
Banu Selin Aşan, Eylül Umay Taş, Göknil Özkök, Yılmaz Bişer ve Elif Gökçe Tuğrul’dan oluşan Ludus Ensemble, saat 20:00’de başlayacak konserde yerli ve yabancı müzisyenlerden besteler seslendirecek. 2013 yılından beri yurtiçi ve yurtdışındaki pek çok önemli salonda verdiği konserlerle övgü toplayan grubun İstanbul’da vereceği konserin biletleri, 25TL’den satışa sunuluyor.
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