Ludus Ensemble konsere hazır

Banu Selin Aşan, Eylül Umay Taş, Göknil Özkök, Yılmaz Bişer ve Elif Gökçe Tuğrul’dan oluşan Ludus Ensemble, saat 20:00’de başlayacak konserde yerli ve yabancı müzisyenlerden besteler seslendirecek. 2013 yılından beri yurtiçi ve yurtdışındaki pek çok önemli salonda verdiği konserlerle övgü toplayan grubun İstanbul’da vereceği konserin biletleri, 25TL’den satışa sunuluyor.