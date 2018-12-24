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Ludus Ensemble konsere hazır

Türkiye’de Oda Müziği Master derecesine sahip tek topluluk olan Ludus Ensemble, 28 Aralık 2018 Cuma akşamı CKM Caddebostan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

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Banu Selin Aşan, Eylül Umay Taş, Göknil Özkök, Yılmaz Bişer ve Elif Gökçe Tuğrul’dan oluşan Ludus Ensemble, saat 20:00’de başlayacak konserde yerli ve yabancı müzisyenlerden besteler seslendirecek. 2013 yılından beri yurtiçi ve yurtdışındaki pek çok önemli salonda verdiği konserlerle övgü toplayan grubun İstanbul’da vereceği konserin biletleri, 25TL’den satışa sunuluyor. 

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