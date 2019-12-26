‘Lüküs Hayat’ engelliler için sahnelendi        

26.12.2019 01:24 - Güncelleme: 26.12.2019 01:24

Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde beğeniye sunulan oyunu, engelliler, aileleri ve diğer davetliler seyretti. Cemal Reşit Rey’in 1933’te kaleme aldığı “Lüküs Hayat” müzikali, DT’de ilk kez bu sezon seyircisiyle buluştu. Usta tiyatro sanatçısı Murat Atak’ın rejisörlüğünü üstlendiği eser, renkli kostümleri, dönemi yansıtan yalılar, köşkler ve balo salonlarının yer aldığı dönebilen dekoruyla beğeni topluyor. Mizahi dilin hakim olduğu eserde, oyuncalara 20 kişilik orkestra eşlik ediyor. Koreografisi Ömür Uyanık, müzik düzenlemeleri Aytuğ Ülgen, müzik çalıştırıcılığı Malahat İsmayılova’ya ait eserin kostüm tasarımını İnci Kangal Özgür, ışık tasarımını Zeynel Işık, dekor tasarımını ise Sertel Çetiner üstleniyor. Oyunda, Levent Çelmen, Rengin Samurçay, Pelin Dikmenoğlu, Alev Buharalı, Şahap Sayılgan, Berrin Demir, Serkan Ekşioğlu, Mehmet Ali Toklu gibi isimler rol alıyor.