Mahremiyet kavramını sosyal medya nasıl etkiledi?

Bu sorunun cevabına odaklanan ‘Aşikar Mahremiyet’ adlı kitap, raflardaki yerini aldı. Semra Aydın Avşar tarafından kaleme alınan eser, A7 Kitap tarafından okura sunuldu. Yüz yüze yapılan görüşmeler sonucu ortaya çıkan kitap sosyolojik bir araştırma niteliğinde. Eserde, ebeveynler ile çocuklarının sosyal medyaya yönelik tutum ve anlam yüklemeleri detaylı bir biçimde irdeleniyor.