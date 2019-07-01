'Maksat eğlenmek değildi'

Yaklaşık 35 yıldır müzik dünyasında eserler veren Ömer Karaoğlu, sanatını özgün bir yolculuk olarak tanımladı.

Başarılı yorumcu, “Müziğimizin ayırt edici karakterlerinden birisi, Müslümanca bir duyarlılığı biraz nağmelere yükleme kaygısının ön planda olması” diye konuştu.

Müzik çalışmalarının yanında akademiye de ilgisi olduğunu belirten Karaoğlu, hem akademi hem sanat hayatında Müslüman olmanın, Müslümanca kalabilmenin bedelini görerek, Müslüman topluluklarla beraber yaşayarak eserlerini bu doğrultuda canlı biçimde üretme ve paylaşma imkanına sahip olduğunu söyledi.

Ömer Karaoğlu, Türkiye’nin içinden geçtiği süreçlerde de bu duyarlılığı besleme gayretinde olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin inişli çıkışlı yıllarına müzikle eşlik ettiğini kaydetti.

SAHİCİ DUYGUNUN MÜZİĞİ

Müzik yolculuğunun sıradan bir yolculuk olmadığını dile getiren sanatçı, “Çünkü bu coğrafyada, bu mekan ve zamanda aslında bir bakıma hissettiklerinizi müzik eserlerine yüklüyorsunuz. O bakımdan ‘sahici’ sözcüğünü tercih ediyorum” diye konuştu. Karaoğlu “Tabiri caizse, bu mahallenin canını acıtan ne varsa, umudunu ne temsil ediyorsa, bu mahallede coşkuyla hangi cümleler söyleniyorsa çoğu kez müziğimize onları yansıtmaya çalıştık” açıklaması yaptı.