'Maksat eğlenmek değildi'
Müzik dünyasında 35 yılı geride bırakan, ezgilerin efsane ismi Ömer Karaoğlu: Yola çıkış gayemiz kitleleri eğlendirmek değildi. Müslümanca duyarlılığı nağmelere yükleme kaygımız ön plandaydı.
Yaklaşık 35 yıldır müzik dünyasında eserler veren Ömer Karaoğlu, sanatını özgün bir yolculuk olarak tanımladı.
Başarılı yorumcu, “Müziğimizin ayırt edici karakterlerinden birisi, Müslümanca bir duyarlılığı biraz nağmelere yükleme kaygısının ön planda olması” diye konuştu.
Müzik çalışmalarının yanında akademiye de ilgisi olduğunu belirten Karaoğlu, hem akademi hem sanat hayatında Müslüman olmanın, Müslümanca kalabilmenin bedelini görerek, Müslüman topluluklarla beraber yaşayarak eserlerini bu doğrultuda canlı biçimde üretme ve paylaşma imkanına sahip olduğunu söyledi.
Ömer Karaoğlu, Türkiye’nin içinden geçtiği süreçlerde de bu duyarlılığı besleme gayretinde olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin inişli çıkışlı yıllarına müzikle eşlik ettiğini kaydetti.
SAHİCİ DUYGUNUN MÜZİĞİ
Müzik yolculuğunun sıradan bir yolculuk olmadığını dile getiren sanatçı, “Çünkü bu coğrafyada, bu mekan ve zamanda aslında bir bakıma hissettiklerinizi müzik eserlerine yüklüyorsunuz. O bakımdan ‘sahici’ sözcüğünü tercih ediyorum” diye konuştu. Karaoğlu “Tabiri caizse, bu mahallenin canını acıtan ne varsa, umudunu ne temsil ediyorsa, bu mahallede coşkuyla hangi cümleler söyleniyorsa çoğu kez müziğimize onları yansıtmaya çalıştık” açıklaması yaptı.
MÜZİĞİN HEDEFİ NEYDİ?
Ömer Karaoğlu: Yaptığımız müzikle insanları eğlendirmedik. Müziğin başka bir fonksiyonunu işler hale getirmeye çalıştık. Bu bakımdan salt uçuşan duygular değil, o duygunun beslediği bir düşünce zemininin var olduğunu ifade etmek isterim. Şarkı, türkü, marş dediğimiz, adına ne derseniz, aslında bir zeminden beslenir ve bir üslupla ve içerikle yüklüdür. Böyle baktığımız zaman, ben yaptığımız müziği aslında düşünce dünyamızın tetiklediği duyguların dışa vurumu olarak görüyorum.
Popüler olmak gibi bir kaygım olmadı
Kitlelere ulaşmak ve popüler olmak gibi kaygılardan uzak olduğunu dile getiren Ömer Karaoğlu, Cahit Zarifoğlu’nun “sizin iki hayatınız yok ki” sözüne atıfta bulunarak, “Sanatın, insanların değerlerinden, inandıkları hayat tarzından bağımsız ve yalıtılmış bir alan olamayacağını düşünüyorum” dedi.
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