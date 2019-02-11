'Manço’nun yolu örnek alınmalı' 

Manço’nun ölümünün 20. yılı münasebetiyle gerçekleştirilen anma programında Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Semih Çelik, konuşmacı olarak yer aldı. Manço’nun ismiyle müsemma bir şekilde hayatı boyunca sanatıyla, kültürüyle, tarihiyle, edebiyatıyla ve milletiyle barışık yaşadığına değinen Çelik, onun gibi öncü ve örnek sanatçılara ihtiyaç olduğunu söyledi. Programın yöneticisi Mehmet Nuri Yardım da “Barış Manço değerlerimize sahip çıktığı için, köklerine sahip çıktığı için unutulmadı. Hiç bir zaman da insanlarının inançlarından uzaklaşmadı. Onun, öz kültürüne sahip çıkan tavrı, bütün genç sanatçılara örnek teşkil edecek bir davranış biçimidir. Kalıcı olmak isteyen sanatçılar, Barış Manço’nun yolundan ve izinden gitmeli” dedi.