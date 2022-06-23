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Kültür Sanat

Manevi bir serüven: Bab'Aziz... Dünyaca ünlü yönetmen Serdivan'da

Tunus sinemasını dünyaya tanıtan, Bab'Aziz filminin ödüllü yönetmen Nacer Khemir, Serdivan Belediyesi Fikir ve Sanat Akademisi'ne geliyor.

23 Haziran 2022 Perşembe 15:17 - Güncelleme:
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Manevi bir serüven hediye eden Bab'Aziz filminin gösterimi ve yönetmen Nacer Khemir ile söyleşi, 25 Haziran'da Serdivan'da...

Uluslararası Fikir ve Sanat Söyleşileri kapsamında daha önce Derviş Zaim, Selman Kılıçaslan, Aybars Bora Kahyaoğlu, Mehmet Güreli, Görkem Yeltan gibi ödüllü yönetmen ve senaristleri sinemaseverlerle buluşturan Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi, Tunuslu yönetmen Nacer Khemir'i ağırlamaya hazırlanıyor.

Sadece 30 yılda bir gerçekleşen bir "Derviş" toplantısına gitmek üzere yola çıkan dede ve torununu takip eden film, sevgi doku manevi bir yolculuk sunuyor izleyiciye. Yol boyunca ikili, çölde kendi hikayelerini anlatan çeşitli kişilerle karşılaşır.

25 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak film gösteriminin ardından film eleştirmeni İhsan Kabil moderatörlüğünde usta yönetmen Nacer Khemir, sinemaseverlerin sorularını cevaplayacak. Bab'Aziz filminin gösterimine ve söyleşi programına tüm vatandaşlar davetli.

  • BabAziz
  • Nacer Khemir
  • Uluslararası Fikir ve Sanat Söyleşileri
  • Derviş Zaim

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