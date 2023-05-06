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Kültür Sanat

Manisa Vakfı, Ayşe Hafsa Valide Sultan'ı kabri başında yad ediyor

Yavuz Sultan Selim Han'ın hanımı ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi olan Ayşe Hafsa Valide Sultan hem 489. Vefat yılı hem de vakfiyesinin 500. yılı olması nedeniyle kabri başında anılıyor.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 12:42 - Güncelleme:
Manisa Vakfı, Ayşe Hafsa Valide Sultan'ı kabri başında yad ediyor
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Alman Konsolosluğu arşivinden bulunan bir fotoğrafla 123 yıl sonra sıfırdan yapılmış olan türbesi önündeki program Kurân-ı Kerim okunması ile başlayacak.

Kültür Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından vurulacak olan mehterin ardından Validenin hayırseverliğini anlatan kısa konuşmalar yapılacak.

Hatim duasıyla devam edilecek programın ardından izleyenlere Manisadan özel olarak getirilen mesir macunu ikram edilecek. Ardından Validenin ruhuna vakfın geleneksel nohutlu pilav dağıtımı yapılacak.

2009 yılından beri her yıl Manisa Vakfı tarafından organize edilen anma programı bu yıl daha anlamlı olacak. Vakıf Başkanı Ercan OĞUZ'un konuyla ilgili yaptığı açıklamaya göre Valide Sultan'ın 1523 yılında yazdırdığı Vakfiyesinin bu sene 500. yılı olması nedeniyle Darphane Genel Müdürlüğünce basılan " hatıra para"nın tanıtımı ve takdimi yapılacak.

Orijinali Vakıflar Genel Müdürlüğünde bulunan ve yazı, eda, tezhip, tuğra, üslup açısından şaheser kabul edilen Validenin Arapça vakfiyesi halen daha günümüzde örneklik teşkil etmektedir.

İçi gümüş dışı altın kaplama olarak hazırlanmış, yaklaşık 4 cm çapındaki hatıra para 3 bin adet basılmak suretiyle sınırlandırıldı. Paranın ön yüzünde Manisa Sultan Külliyesinin Camii kısmı ve vakfiyesinde yazan "vakfettiklerimin yok edilmesi iman etmiş kimselere helal olmaz" cümlesi yer almaktadır.

7 Mayıs 2023 Pazar günü öğlen namazı ardından saat 13.30 da İstanbul Fatihteki Yavuz Sultan Selim Camii hazinesinde yapılacak olan programa devlet yetkililerinin de katılması beklenmektedir.

Ayrıca Manisa Vakfı Başkanı Ercan OĞUZ akşam namazı ardından Mesir macununun mucidi olan Merkez Efendinin Zeytinburnu'ndaki türbesi başında Hatim duası yapılacağını ve bu şekilde anma programlarının nihayetlendirileceğini bildirerek tüm halkımızı bu maneviyatlı etkinliğe davet etti

  • Manisa Vakfı
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