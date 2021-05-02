Mardin'de 9 kilise ve manastır UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde

AA 02 Mayıs 2021 Pazar 12:53 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 12:53

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Mardin Midyat Çevresi (Tur Abdin) Geç Antik ve Ortaçağ Kilise-Manastırların Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklendiğinin açıklanması kentte heyecan yarattı.

Kentte en büyük beklenti Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen Mor Sobo Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi (Yoldath Aloho), Deyrulzafaran Manastırı, Mor Gabriel Manastırı, Mor Abai Manastırı, Mor Loozor Manastırı, Mor Yakup Manastırı, Mor Quryaqos Kilisesi ve Mor Azozo Kilisesi'nin daimi listeye de kabul edilmesi.

- "TURİZME BÜYÜK KATKISI OLACAK"

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yaptıkları çalışmayla Geç Antik ve Ortaçağ'a ait kilise ve manastırların UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdiğini söyledi.

Midyat'ın diller ve dinler kenti olduğunu, kadim bir şehir kimliği taşıdığını ifade eden Şahin, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan inanç merkezlerinin il ve ilçe turizmine büyük katkısının olacağını belirtti.

Şahin, Mardin'in aynı zamanda turizm ile adından söz ettiren bir kent olduğuna işaret ederek, inanç ve kültür turizmi ile kentin bölge turizmine de katkı sağladığını bildirdi.

"Hükümetten çok büyük destek almaktayız. Salgından sonra buraya büyük bir turist akını olacağına inanıyoruz. Bölgenin kalkınması ve refahı için kültür ve inanç turizmini geliştirmemiz lazım." diyen Şahin, bu konuda çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

- "BÖYLE YERLERİN KORUMA ALTINA ALINMASI GÜZEL"

Mor Yakup Manastırı Rahibi Edip Daniyel Savcı ise manastır ve kiliselerin din görevlileri için önemine değindi.

Savcı, "Böyle yerlerin koruma altına alınması güzel bir şey. Bizim de istediğimiz zaten bu. Burada kalma amacımız da budur. Onun için bütün yetkililere teşekkür ediyoruz." dedi.

- "EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Anıtlı köyü muhtarı ve Meryem Ana Kilisesi görevlisi Habib Doğan da bölge için çok önemli bir kültür varlığı olan kilise ve manastırların geçici listeye alınmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Bu çok sevindirici, Midyat'ımız, bölgemiz ve ülkemiz için olumlu oldu. İnanıyorum ki dünyadaki bütün Süryaniler duyar duymaz büyük bir sevinçle karşılayacak." ifadelerini kullanan Doğan, bu karar ile bölgeye ziyaretlerin daha da artacağını dile getirdi.

Doğan, "Hepimiz için gerçekten çok önemli bir olay. İleride kalıcı listeye de girer inşallah. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.