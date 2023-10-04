Masal Zamanı 2: Sihirli Kapı filmi sinemalarda

Türkiye'nin en ünlü çocuk oyuncu kadrosunda ve en fantastik masal evrenine sahip olan Masal Zamanı evreninin ikinci filmi Masal Zamanı 2 "Sihirli Kapı", 6 Ekim Cuma günü vizyona giriyor. Yapımcılığını Two Yapım'ın üstlendiği Kubilay Güleçoğlu'nun yazıp yönettiği filmde Türkiye'nin tanınmış çocuk yıldızları yer alıyor.

Masal Zamanı 2 "Sihirli Kapı", sadece masal kahramanlarının görebildiği bir sihirli kapıdan gelen kötülerin iyilerle mücadelesini konu ediniyor. "Melez Prenses" Melisa, "Kurt Adam" Erman ve masal diyarından iyilere yardıma gelen Alper'in, kötü cadı Yasemin ve Cüce'nin planlarını boşa çıkarmak için giriştiği mücadeleyi anlatan filmde Nergis Kumbasar, Hakan Hatipoğlu, Billur Yazgan ve Sera Tokdemir de konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Pazar günü gerçekleştirilen ön gösteriminde konuşan filmin yönetmeni Kubilay Güleçoğlu ailece izlenebilecek macera dolu bir çocuk filmi yaptıklarını ve tüm aileleri çocuklarıyla beraber filme beklediklerini ifade etti. Ön gösterime yönetmen Kubilay Güleçoğlu'nun yanı sıra oyuncu kadrosundan Lavinya Ünlüer, Ebrar Demirbilek, Özkan Sağın, Hakan Hatipoğlu, Nisan Aktaş, Oktay Delibalta, Kaan Yılmaz, Billur Yazgan, Özge Sesli, Kübra Güleçoğlu, Sera Tokdemir, Kuban Turan, Nergis Kumbasar ve Yasmin Erbil de katıldı.

Film 6 Ekim'de Türkiye'deki tüm sinemalarda vizyona girecek.