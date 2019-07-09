Mavi Işıklar’ın solisti Nejat Toksoy öldü mü? Nejat Toksoy kimdir, kaç yaşında öldü?

‘Mavi Işıklar’ın solisti Nejat Toksoy öldü mü? Nejat Toksoy kimdir? Nejat Toksoy kaç yaşında öldü?’ sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Türk müziğinin efsane gruplarında Mavi Işıklar’ın Nejat Toksoy’un yapılan son dakika açıklamasıyla hayatını kaybettiği açıklandı. Bir dönemin efsane grubu Mavi Işıklar'ın solisti Nejat Toksoy (73), kanserle mücadelesini kaybetti. ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ isimli dizide seslendirilen ‘Helvacı Helva' ve 'İyi Düşün Taşın' şarkıları ile de tanınan Mavi Işıklar grubunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Solistimiz Nejat Toksoy'u kaybettik. Çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri kullanıldı. 1946 doğumlu Nejat Toksoy öncülüğünde Çetin ve Metin Yavuzdoğan kardeşler, Cihat Günaydın ve Zamir Manisa tarafından 1964'te İstanbul Erkek Lisesi'nde Mavi Işıklar grubu kuruldu. 'Twist temposunda' icra ettikleri 'Helvacı Helva' türküsüyle Hürriyet'in ilk kez düzenlediği 'Altın Mikrofon' yarışmasına katılıp ikinci oldular. İşte haberimizin detayları…

NEJAT TOKSOY KİMDİR?

1946 doğumlu Nejat Toksoy, Mavi Işıklar grubunun kurucusu ve solistidir. 1960'ların ünlü grubu, Nejat Toksoy öncülüğünde Çetin ve Metin Yavuzdoğan kardeşler, Cihat Günaydın ve Zamir Manisa tarafından 1964'te İstanbul Erkek Lisesi'nde kuruldu. 'Twist temposunda' icra ettikleri 'Helvacı Helva' türküsüyle Hürriyet'in ilk kez düzenlediği 'Altın Mikrofon' yarışmasına katılıp ikinci oldular. Yarışmanın ardından Mavi Işıklar grubu müzik dünyasında hızla yükseldi. Plak çıkardılar, konserler verdiler, gece kulüplerine çıktılar, ödüller aldılar. Mavi Işıklar işin şov kısmını da ihmal etmeyen, bir örnek sahne kostümleri diktiren, sahneye bir yatak odası kurup pijamalarla çıkan gencecik beş delikanlının hikâyesiydi. Mavi Işıklar bir dönem devam etti sonra dağıldı. 90'larda yeniden bir araya gelip çeşitli mekanlarda konser verdiler.

Nejat Toksoy, 1969'da Leyla Balaban'la evlendi. Kızı Derya Toksoy dünyaya geldi. Kızı 2010 yılında Derya Toksoy'u kanserden kaybeden usta isim, aynı yıl eşi Leyla Balaban'ı da kaybetti.