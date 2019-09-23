Mavi Kuş tepkisi

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi’nde “Mavi Kuş”, “Reis Bey” ve “Aşk Bir Zamanlar (Gazale)” oyunlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları’nın repertuvarından çıkartılmasına ilişkin basın toplantısı düzenlendi. TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, “Bu kararı reddediyoruz, benimsemiyoruz, bu ideolojik tutumu İstanbullular olarak kınıyoruz” dedi.

Bıyıklı, Mavi Kuş’un yazarı Mustafa Kutlu’nun da Tükiye’nin ortak bir değeri olduğunu, yazdığı eserlerde ideolojik saplantılara ve partizanlığa yer vermediğini vurguladı.

Şair ve yazar Ali Ural da, farklı dünya görüşlerine ve inançlara sahip kişilerin kültür paydasında buluşabildiğini söyledi. Bir milleti millet yapan en önemli unsurun ortak kültürel değerlerden beslenmesi olduğunun altını çizen Ural, şunları kaydetti: “Burada olmazsa olmazımız milliliktir, yerliliktir. Hepimiz pekala antiemperyalist çizgide buluşabiliriz.”

İsrafla ilgisi yok

Yakaza Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Birol Cürgül de, “Üç oyunun repertuvardan kaldırılması olayı rastlantısal veya dönemsem bir şey değil” dedi. Konunun parayla veya israfla ilgisinin bulunmadığını vurgulayan Cürgül, “Asıl israf zaten bütün masrafları yapılmış oyunların kaldırılması. Mavi Kuş’u daha izleme fırsatı bile bulamadık” şeklinde konuştu. Türkiye’nin yetişmiş değerli insanlarının kaleme aldığı eserlerin toplumla buluşmasına engel olunduğunu ifade eden Cürgül, “Asıl israf bu fikri, sanatsal ve edebi değeri yüksek eserlerin halktan uzaklaştırılmasıdır.” ifadelerini kullandı. Cürgül, “Kamu kurumu olan Şehir Tiyatroları tarafından konuya ideolojik bir körlükle yaklaşılması ayrıca düşündürücü bir olay” dedi.

Oyunbozan Atölye Sanat Yönetmeni Yaşar Elmas da, “25 yıl önce Nazım Hikmet, Yaşar Kemal oyunlarını repertuvardan kaldırsalardı ne olurdu? Burada çok vahim bir durum var” şeklinde konuştu. Sinema yazarı İhsan Kabil ise tiyatro, sinema ve müzik gibi kültürün bütün çalışmalarına eşit mesafede olunması gerektiğine vurgu yaptı.