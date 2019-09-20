Mavi Kuş sevmeyenler derneği! 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları’nın (ŞT) 2019-2020 sezonunun repertuvarı açıklandı. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde yapılan basın toplantısında, yeni sezon çalışmalarının detayları da paylaşıldı.

İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, yeni sezonda 65 yaş üstü seyircilere yer ve bilet temini konusunda öncelik tanıyacaklarını belirtti.

Muratlı, seçim süreci nedeniyle sezona kısa bir zamanda hazırlanmak durumunda kaldıklarını, repertuvarda ilerleyen günlerde bazı değişikliklerin yapılabileceğini sözlerine ekledi.

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur da “Son 2 yıldır Türk tiyatrosunda ciddi bir artış var. Bu da tiyatro sanatı adına çok mutluluk verici” diye konuştu. “Bir repertuvar hazırladık ama bu repertuvara ilave oyunlarımız mutlaka olacaktır.” diyen Uygur, açıklanan oyunlara başka oyunlar da ilave ederek sezonu tamamlamak istediklerini kaydetti.

Mavi Kuş ve Gazale programa alınmadı

İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, Mustafa Kutlu’nun “Mavi Kuş”, Necip Fazıl Kısakürek’in “Reis Bey” ve İskender Pala’nın “Aşk Bir Zamanlar (Gazale)” oyunlarının yeni sezonda repertuvardan çıkarılmasının sorulması üzerine, şunları söyledi: “Çıkarılma kelimesini çok sert buluyorum. Onu şöyle söylesek daha uygun olur. Önceliğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesinde israfı önlemek, ekonomik nedenler olarak söyleyebilirim. Proje bazlı oyunculara çok fazla yer verilmişti, bunların ekonomik maliyeti çok yüksekti.’’

Ancak bir sonraki cümlesinde kendisiyle çelişkiye düşen Muratlı “Buna tamamen maddi olay da diyemem, kendi tiyatromuzu öne çıkarmak istiyoruz. Bu oyunları çekince yeni oyunlara yer açmak istiyoruz” diye konuştu. Tiyatro çevrelerinde konuşulan ise Mustafa Kutlu eseri Mavi Kuş, ekonomik gerekçelerle değil ideolojik bir yaklaşımla repertuvardan çıkarıldı. Mavi Kuş, memleketten insan portreleri sunan, ideolojik içeriği bulunmayan yerli duyarlılıklarla yazılmış bir eser olarak tiyatroya uyarlanmıştı.