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Kültür Sanat

MEB'in ''Cumhuriyete Doğru'' tiyatro oyunu Ankara'da ''perde'' dedi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında hazırlanan 'Cumhuriyet'e Doğru' tiyatro oyununun ilk gösterimi Ankara'da gerçekleştirildi.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 22:16 - Güncelleme:
MEB'in ''Cumhuriyete Doğru'' tiyatro oyunu Ankara'da ''perde'' dedi
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MEB Şura Sahnesi'ndeki ilk gösterime, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile davetliler ve tiyatroseverler katıldı.

Oyunda, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin güçlü desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu anlatıldı.

Bora Severcan'ın yazıp yönettiği, orijinal müzikleri Selim Atkan'a ait oyunun proje danışmanlığını ise İbrahim Sarıtaş yaptı.

Oyunun başrollerini ise Serdar Yeğin, Gülen Karman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan paylaştı.

İzleyicilerin ayakta alkışladığı oyunun ardından sahneye çıkan Bakan Tekin, tüm ekibe tebriklerini iletti, oyunculara hediye ve çiçek takdim etti.

"Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu 29 Kasım'da Samsun, 1 Aralık'ta Ordu, 3 Aralık'ta Trabzon, 4 Aralık'ta Erzurum, 5 Aralık'ta Sivas, 6 Aralık'ta Tokat, 11 Aralık'ta İzmir ve 18 Aralık'ta İstanbul'da sahnelenecek.

  • tiyatro oyunu
  • Cumhuriyetin 100 yıl
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