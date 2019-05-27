'Medeniyetimizi unuttuğumuzu da unuttuk!'

Medya ve sanat camiasından bazı isimler Bilim Kültür ve Sanat Derneği (BİKSAD) tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Beykoz’daki Ataullah Efendi Tekkesi’nde düzenlenen iftar programında konuşan Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, BİKSAD Kurucusu Hattat Hüseyin Kutlu, “Burası Ataullah Efendi Tekkesi’dir. Burası benim ömrümün hasılası diyebilirim” açıklamasını yaptı.

İslam medeniyet anlayışının 250 senedir savrulduğu tespitinde bulunan Kutlu, “Kökümüzden uzaklaştık kendi medeniyetimizi unuttuk. Unuttuklarımızı da unuttuk” dedi.

HATIRLATAN YÖNÜ VAR

Sanatın İslam medeniyetine dokunabilmenin en önemli vesilelerinden biri olduğuna değinen Hüseyin Kutlu, gelenekli sanatların hatırlattıkları ve çağrışımlarıyla toplumu köklerine ulaştıracak araçlar olduğuna dikkati çekti.

A’dan Z’ye sanat icra edilen bir mekan