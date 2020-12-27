27 Aralık 2020 Pazar 14:38 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 14:38

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili şiirler hakıında araştırmalar hız kazandı. Türk edebiyatında ve Milli Mücadele yıllarında oynadığı rol ile tarihte önemli bir yere sahip olan Mehmet Akif Ersoy, vefatının 84. yılında anılıyor. Mehmet Akif Ersoy şiirlerini haberimizde derledik. Mehmet Akif Ersoy, Şiirlerinin toplu olarak yer aldığı 7 kitaplık eserine “İstiklal Marşı”nı koymayarak bu eserini Türk Milleti'ne armağan etmişti. Usta şair, bugün hala dillerden düşmeyen şiirleriyle yad ediliyor. İşte Mehmet Akif Ersoy ile ilgili şiirler

MEHMET AKİF ERSOY ŞİİRLERİ

BİRLİK

Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz.

Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz;

Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun,

Meğer ki harbe giden son nefer şehid olsun.

Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa,

Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa,

Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar

Taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsa,

Değil mi cephemizin sinesinde iman bir;

Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir;

Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz,

Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!

ZULMÜ ALKIŞLAYAMAM!

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım!...

Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

Üçbuçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam;

Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.

Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale;

Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!

Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!

Adam aldırmada geç git! , diyemem aldırırım.

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!

Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...

İrticanın şu sizin lehçede ma'nası bu mu?

KİM DEMİŞ AVRUPA İNSANI MEDENİ

Kim demiş Avrupa insanı medeni?

Ne edep kalmış ne haya çırılçıplak bedeni,

Eğer medeniyet açıp saçmaksa bedeni,

Desenize hayvanlar bizden medeni..!"

UYAN!

Baksana kim boynu bükük ağlayan?

Hakk-ı hayatın senin ey müslüman!

Kurtar o bİçareyi Allah için,

Artık ölüm uykularından uyan!

Bunca zamandır uyudun, kanmadın;

Çekmediğin kalmadı, uslanmadın.

Çiğnediler yurdunu baştan başa,

Sen yine bir kerre kımıldanmadın!

Ninni değil dinlediğin velvele...

Kükreyerek akmada müstakbele,

Bir ebedİ sel ki zamandır adı;

Haydi katıl sen de o coşkun sele.

Karşı durulmaz, cereyan sine-çak...

Varsa duranlar olur elbet helak.

Dalgaların anlamadan seyrini,

Göz göre girdaba nedir inhimak?

Dehşet-i maziyi getir yadına;

Kimse yetişmez yarın imdadına.

Merhametin yok diyelim nefsine;

Merhamet etmez misin evladına?

"Ben onu dünyaya getirdim..." diye,

Kalkışacaksın demek öldürmeye!

Sevk ediyormuş meğer insanları,

Hakk-ı übüvvet de bu canİliğe!

Doğru mudur ye’s ile olmak tebah?

Yok mu gelip gayrete bir intibah?

Beklediğin subh-i Kıyamet midir?

Gün batıyor, sen arıyorsun sabah!

Gözleri mazİye bakan milletin,

Ömrü temadİsi olur nekbetin.

Karşına müstakbeli dikmiş Huda,

Görmeye, lakin daha yok niyyetin!

Ey koca Şark, ey ebedİ meskenet!

Sen de kımıldanmaya bir niyyet et.

Korkuyorum, Garb’ın elinden yarın,

Kalmayacak çekmediğin mel’anet.

Hakk-ı hayatın daha çiğnenmeden,

Kan dökerek almalısın merd isen.

Çünkü bugün ortada hak sahibi,

Bir kişidir "Hakkımı vermem!" diyen.

MEHMET AKİR ERSOY İLE İLGİLİ ŞİİRLER

Sen benim şanlı yurdumun,

İstiklal Marşı şairisin.

Çanakkale şiirinle,

Tarihin canlı şahidisin.

Haktan aldığın ilhamla,

Yazmışsın en güzel kelamla,

Okuyoruz saygı ve selamla,

Sen milletimin Akif’isin.

Bize miras Safahat,

Mezarında rahat yat,

Rahmet olsun kat ve kat,

Sen Türk’ün şerefisin.

İsmail SAĞIR

EN GÜZEL MARŞ!

Marşların en güzeli,

İstiklal Marşımızdır.

Bu marşı yazdıran,

Kurtuluş Savaşımızdır.

Al bayrağı çekeriz,

Coşku ile söyleriz,

Ezbere de biliriz,

Bu marş yaşamımızdır.

Mehmet Akif yazmıştır,

Vatana adanmıştır,

Beynimize kazınmıştır,

Bağımsızlık nişanımızdır.

İsmail SAĞIR

MEHMET AKİF ERSOY'A

Akif ki şiiriyle

Şair, hatip, bir güldür.

Milletinin derdiyle,

Yanık, öten bülbüldür.

Bir mümin, büyük insan…

Baş eseri Safahat.

Bentleri yıkan iman,

Ve tertemiz bir hayat.

Zalimi asla sevmez,

Mazlumdan yana ses o.

Tükenmez ve kesilmez,

Kur’anî bir nefes o.

Der ki “Allah’a dayan! ”

Hiç boş durma, ilme koş!

Mutludur Hakka uyan,

Gerisi yalan ve boş.

Yarın hepimiz tek tek,

Bir Asım olacağız.

İnançla yücelerek,

Huzuru bulacağız,

Rıfkı Kaymaz

Mehmet Akif Ersoy, vefatının 84. yılında anılıyor! Mehmet Akif Ersoy eserleri nelerdir?