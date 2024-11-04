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Kültür Sanat

Mehmet Güreli, ''Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali''ne konuk oldu

Yönetmen, ressam ve müzisyen Mehmet Güreli, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen '9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'ne katıldı.

AA4 Kasım 2024 Pazartesi 14:31 - Güncelleme:
Mehmet Güreli, ''Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali''ne konuk oldu
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Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşen "Disiplinler Arası Sinema" başlıklı "Ustalık Sınıfı"na misafir olan Güreli, sinema serüveni, sinemanın önemi ve farklı sanat dallarıyla ilişkisini anlattı.

Güreli, söyleşi öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yaşından beri sinemayı düşündüğünü aktararak, "Benim ilk gösterimim de burada yapılmıştı. Yani buralara yabancı değilim. Öncelikle kısa film üzerine yarışma yapılacak bir ülke olmamız çok sevindirici, önemli bir şey. Ben kısa filmden geliyorum. Yıllar önce yayınladığım bir yazım var, 'Önce kısa film vardı' diye. Eskiden bu süreler kısa kısa başladı. Yani zaman içinde uzamaya başladı. Ama kısa film işin özüdür." dedi.

- "FESTİVALLERDE DELİLLER BİR ARAYA GELİR"

Sinemanın ortaya çıkışının 130 seneyi bulduğunu kaydeden Güreli, şu bilgileri verdi:

"Sinemanın özü, kısa filmden başladı diyebiliriz ama her gün kendini yenileyerek devam ediyor. Hala bu işleri düzenleyen birileri var. O yüzden mutluyum aslında. Festivalde sinema, kısa film konuşuluyor. Bunlar güzel şeyler. Ayağı tutanlar geliyor. Gençler birçok şey öğreniyor."

Mehmet Güreli, sinema dergilerinin azaldığına dikkati çekerek, "Eskiden sinematekler, dergiler vardı. Günümüzde filmlerin internetten erişilebilir olması da birçok şeyi etkiliyor. Bunları yeniden canlandıracaksa yeni kuşaklar, ne mutlu. Festivallerde zaten deliler bir araya gelir. Deliler bir araya gelip dergi çıkarır. Yani bizim aslında çılgın insanlara ihtiyacımız var. Bu festivaller de gençleri gaza getirecek olaylar." diye konuştu.

Sinemanın bir sentez sanatı olduğunu aktaran Güreli, şöyle devam etti:

"Sinema, yeni, genç ve birçok disiplini içinde barındıran bir sanat aslında. Sinemada mimarlıktan, ressamlıktan gelenler var. Akira Kurosawa'nın resimlerine bakarsanız fırçayı bırakırsınız. Öyle iyi bir ressam. Kendisi bir kırmızı tonu yapıyor ve bundan kumaş yapılmasını istiyor. Bu kumaştan da elbiseler tasarlayıp filme koyuyor. Herhangi bir kırmızıya razı değil. Bu razı olmama hali sinemada çok kıymetli. Ben de filmlerin müziklerini kendim yapıyorum."

Güreli, 7 Kasım'da Doku Sanat'ta yeni sergisinin açılacağını dile getirdi.

Jüri başkanlığını Semih Kaplanoğlu'nun üstlendiği festival, 9 Kasım'a kadar sinemaseverlerle buluşacak. Festivalin ödül töreni 9 Kasım'da Atlas 1948 Sineması'nda yapılacak.

  • Mehmet Güreli
  • Genç Öncüler
  • Kısadan Hisse Kısa Film Festivali

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