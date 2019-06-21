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Mekke ve Medine için rehber kitaplar 

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Müslümanların kıblesi; Yeryüzündeki ilk mescid ve en kutsal mekanlardan biri Kabe... Her yıl milyonlarca mümin tarafından ziyaret ve tavaf edilen bu mekanı çevresiyle birlikte tanıtan iki kitap yayınlandı yakın zamanda. Özellikle Kurban ve hac dönemi öncesinde okunmasında fayda olan bu kitaplardan ilki ‘Harameyn/Mekke-Medine’ adını taşıyor. Yıllardır Kudüs, Mekke,  Medine gibi kutsal beldelerin tarihini anlatan, yolculara rehberlik eden Erkan Aydın tarafından kaleme alınan eser Kapı Yayınları’ndan okura ulaştı. Mekke-Medine’yi ziyaret edecekler için rehber niteliği taşıyan kitapta, A’dan Z’ye hac ve umrenin anlamı, ibadetlerin yapılışı üzerine ayrıntılı olarak duruluyor. Kabe başta olmak üzere Mekke ve Medine’deki (Harameyn)  tüm kutsal mekanlar teferruatlı bir şekilde anlatılıyor. 

Kitap üç ana bölümden oluşuyor. İlk bölümde Mekke ve çevresi, ikinci bölümde Medine, üçüncü bölümde Veda Hutbesi ve Vakfe Duası detaylandırılıyor. Bol fotoğraflarla desteklenen kitap 322 sayfalık hacimli bir eser. 

TÜM YÖNLERİYLE KUTSAL TOPRAKLAR 

Kadim Yayınları’ndan çıkan ‘Kutsal Topraklarda-Mekke-Medine’ adlı kitap ise bölgeyi çok yakından tanıyan Bahattin Akyön tarafından kaleme alındı. 

2012-2018 yılları arasında Cidde Basın Ataşesi olarak çalışan Akyön’ün büyük hacimli, 527 sayfalık kitabı da bol fotoğrafla desteklenmiş. Mekke’nin coğrafi konumuyla başlayan kitap, mübarek topraklara Peygamberimizin izinde, onun ayak izleri eşliğinde bilgilendirici bir gezi sunuyor okurlarına. Kitap, İslam tarihi açısından önemli olayları, kişileri, yerleri detaylı ve akıcı bir dille aktarıyor. Ayrıca eser, hac ve umre vazifesini yerine getirmek isteyenlere, Mekke-i Muazzama ve Medine-i Münevvere’yi görmek isteyip de gidemeyenler ve İslam tarihinin ‘gökteki yıldızlar’ dönemini merak edenler için başvuru niteliğinde. 

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