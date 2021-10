Meksikalı Yönetmen Carlos Reygadas İstanbul'a geliyor

16 Ekim 2021 Cumartesi 14:49 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 14:49

Carlos Reygadas, Meksika ve Londra'da hukuk okuduktan sonra 1998 yılında kısa filmler çekmeye başladı. İlk uzun metrajlı filmi Japón ile 2002'de Cannes Film Festival'inden "Caméra d'Or Ödülü" kazanan Reygadas'ın, 2005'te tamamladığı "Battle in Heaven" İngiliz Film Enstitüsü tarafından on yılın en iyi filmlerinden biri seçildi ve Reygadas'ı "Meksika sinemasının tek kişilik üçüncü dalgası" olarak nitelendirdi. "Silent Light" filmi ile dünya prömiyerini gerçekleştirdiği Cannes Film Festivali'nde Jüri Ödülü, "Post Tenebras Lux" ile En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandı. 2018 yılında yönettiği son filmi "Our Time" ile Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan için yarışan Carlos Reygadas'ın masterclass etkinliğine katılım için başvurular www.bogazicifilmfestivali.com adresindeki kayıt formu doldurularak gerçekleştirilebilir.



BOSPHORUS FİLM LAB ETKİNLİKLERİ BU YIL FİZİKSEL GERÇEKLEŞİYOR!

Sinemaseverlerle buluşmak için gün sayan 9. Boğaziçi Film Festivali, endüstri bölümü Bosphorus Film Lab, endüstrinin güncel konularını profesyoneller eşliğinde katılımcılarıyla buluşturacak.

24-29 Ekim tarihleri arasında yerli ve yabancı konukların İstanbul'da bir araya geleceği etkinliklerde sektöre dair önemli konular ele alınacak.

Bosphorus Film Lab Talks kapsamında 25 Ekim Pazartesi günü "Kar ve Ayı" filminin yönetmeni Selcen Ergun ile yapımcısı Nefes Polat'ın katılımıyla "İlk Uzun Metrajımı Nasıl Yaptım?" başlıklı etkinlik gerçekleştirilecek. Akademi Beyoğlu Konferans Salonu'nda saat 15:30'da başlayacak olan etkinlikte yönetmen Selcen Ergun ile filmin yapımcısı Nefes Polat ilk filmin yapım sürecini ve deneyimlerini paylaşacaklar.

"İlk Uzun Metrajımı Nasıl Yaptım?" etkinliğine katılım sınırlı sayıda ve ücretsiz olacak. Başvurular https://forms.gle/ekkMu5eKt6PeuvSY8 üzerinden yapılabilecek.

Bosphorus Film Lab bünyesinde gerçekleştirilecek bir diğer etkinlik ise 26 Ekim Salı günü saat 15:30'da başlayacak olan "Türkiye'de Minority Co-Production" başlıklı konuşma Akademi Beyoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşecek etkinlikte TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Eurimages Türkiye Temsilcisi Ece Tarlan ile yapımcılar Enes Erbay ve Zeynep Koray, Türkiye'den küçük ortak olarak yer alınabilecek film yapım fonları hakkında bilgilerini aktaracaklar.

"Türkiye'de Minority Co-Production" etkinliğine katılım sınırlı sayıda ve ücretsiz olacak. Başvurular https://forms.gle/gXRhX7hs32qQF5c96 üzerinden yapılabilecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı ve Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleri, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 9. Boğaziçi Film Festivali sektörün birbirinden değerli isimlerinin yanı sıra dünya çapında sinema profesyonelleri de İstanbul'da ağırlayacak. Filmler ve etkinlikler hakkında detaylı bilgiler ile tüm sinema salonlarındaki gösterimler www.bogazicifilmfestivali.com internet sitesi ve festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

BİLETLER SATIŞA SUNULDU!



7 gün sürecek Boğaziçi Film Festivali'nde, film gösterimleri fiziki olarak Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sineması'nda gerçekleşecek.

Festival biletleri 13.00 ve 16.00 seansları için 10 TL, 18.30 ve 21.00 seansları için 15 TL, kısa film gösterimleri ise 5 TL'den mobilet.com üzerinden satışa sunuldu. Ayrıca biletler festival süresince Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sineması gişelerinden de alınabilecek.

COVİD-19 ÖNLEMLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİ



6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmiştir. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid­19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacaktır. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecektir.