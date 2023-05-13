Mevlana Celaleddin-i Rumi Amsterdam'da anıldı

Etkinliğe, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Türkiye'nin Din İşleri Müşaviri Haluk Songur, Eğitim Müşaviri Miyase Koyuncu Kaya, Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Yardımcısı ve Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru, Türk Hava Yolları Amsterdam Müdürü Şerafettin Ekici'nin yanı sıra çok sayıda Türk ve Hollandalı davetli katıldı.

Büyükelçi Ünal, yaptığı konuşmada, Mevlana gibi bir değerin anlatılmasının çok zor olduğunu belirterek, Rumi'nin Anadolu'dan tüm insanlığa gönderdiği mesajının evrenselliğine değindi.



Konuşmasında "Mesnevi"nin ilk beyitlerinden alıntı yapan Ünal, öğretileriyle tüm dünyada ilgi uyandıran Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin bu eserinin Hollandacaya tercümesini yapan ilahiyatçı yazar Abdulvahid van Bommel'e çalışmaları için teşekkür etti.

LALE DEVRİ RESSAMI VANMOUR'UN SUFİ TABLOLARI

Hollanda'nın en büyük müzesi Rijks'te tarih bölümünde küratör olarak çalışan Eveline Sint Nicolaas, Osmanlı'nın Lale Devri'nde Hollanda Büyükelçisi olarak görev yapan Cornelis Calkoen'in himayesine bulunan ressam Jean Baptiste Vanmour'a ait tablolar hakkında sunum yaptı.

Vanmour'un Lale Devri'ni resmettiği 65 tablosunun Rijks Müzesinde sergilendiğini belirten Nicolaas, sufilerin devran halini resmettiği tablosu ve derviş portresi eserleriyle Vanmour'un, o günün manevi dünyasını aktardığını belirtti.

Nicolaas, "Vanmour bize Lale Devri Osmanlısı'nın sadece diplomasi ve bürokrasi dünyasına ilişkin değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel yaşamına ilişkin portreler de sunuyor." dedi.

TORUNU MEVLANA'YI TANITTI

Etkinlikte konuşan Bayru, davetlilere Mevlana'yı anlattı.

Hazreti Mevlana'nın nasıl biri olduğunun açık, geniş ve kapsayıcı bir okumayla öğrenilebileceğini belirten Bayru, "Mevlana o sözleri hep Kur'an-ı Kerim'den ve hadislerden alarak bizlere anlatmış." diye konuştu.

Mevlana'nın cenazesinde her dinden insanın yer aldığını ve bunların kendi kutsal kitaplarını okuyarak ona dua ettiğini anlatan Bayru, Mevlana'nın tüm din mensupları tarafından benimsendiğini vurguladı.

Bayru, konuşmasının sonunda, Mevlana'nın manevi ve dünyevi görüşlerini yansıttığını düşündüğü bazı öğütlerini ve sözlerini etkinliğe katılanlara okudu.

ŞİİR VE NEY DİNLETİSİ

Etkinlikte, Mevlana ve Yunus Emre'ye ait şiirler, şair Paul Mulders ve Seren Dalkıran tarafından İngilizce seslendirilirken, neyzen Sinan Arat davetlilere dinleti sundu.

Yazar Van Bommel, etkinliğe katılanlara "Mesnevi"den bazı bölümleri Türkçe ve Hollandaca okudu.

Etkinlik sonunda Mevlana'nın hastalara şifa verdiğini, susuzluğu ve harareti giderdiğini söylediği sirkencübin şerbetinden ve helvasından ikram edilirken, davetliler enstitüde Vanmour'un tablolarının kopyalarından oluşan sergiyi inceledi.