Mevlana İdris Zengin vefat etti! Mevlana İdris Zengin kimdir? İşte hayatı ve şiirleri

Mevlana İdris Zengin hayatını kaybetti. Yazar, yazdığı çocuk kitaplarıyla 1987'de Gökyüzü Yayınları Çocuk Edebiyatı Ödülü, 1998'de Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü aldı. Mevlana İdris Zengin, şiirleriyle de hafızalara kazındı. Peki Mevlana İdris Zengin kimdir? İşte hayatı ve şiirleri

MEVLANA İDRİS ZENGİN VEFAT ETTİ

Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçiren ve ardından bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Zengin'in vefatını, kardeşi yazar Salih Zengin, sosyal medya hesabından duyurdu.

Zengin mesajında, "Müslüman, insan, şair, yazar ve çocukların dostu, sevgili abim Mevlana İdris bu gece Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede Rabbine kavuştu. Allah'ım onu meleklerle karşılayıp cennet bahçelerinde ağırlasın. Acımız tarifsiz. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

MEVLÂNA İDRİS KİMDİR?

Mevlana İdris Zengin, 1966 yılında Kahramanmaraş, Andırın'da doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

İkindiyazıları, Diriliş, Dergâh, Albatros, Geniş Zamanlar ve Gerçek Hayat gibi birçok dergi ve gazetede, şiir, hikâye ve denemeleri yayımlandı.

Çocuk Yayınları Danışma ve Yayın Kurulu üyeliği de yapan yazar, yazdığı çocuk kitaplarıyla 1987'de Gökyüzü Yayınları Çocuk Edebiyatı Ödülü, 1998'de Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü aldı. "Tuhaf Adamlar" serisindeki kitapları Almanya'daki bir yayınevi tarafından 9 dünya diline çevrilerek yayına hazırlandı.

Mevlana İdris Zengin, ayrıca "Asla ve Daima Nuri Pakdil" isimli bir belgeselin metnini yazdı ve konsept danışmanlığını yaptı. Belgesel TRT'de 2010'da yayınlandı.

Sezai Karakoç'un şiirlerinden yola çıkarak yaptığı "Gül Sesleri" isimli şiir belgeseli de 2012'de Diyarbakır'da yapılan "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu"nda gösterilen Zengin'in, şimdiye kadar Farsça, Almanca, Arapça, Urduca, Macarca dillerine bazı kitapları çevrilerek, okurların beğenisine sunuldu.

MEVLANA İDRİS ZENGİN ŞİİRLERİ

KIMSE CEVAP VERMEDI

Yani ben ölmeli miyim anne

Şarkılar söylemeden

Yeryüzünü bilmiyorum gökyüzünü bilmiyorum

Uçurtma uçurmadan ve daha yürümeden

GECE

Geçenlerde bir şüphe

Düşüverdi içime

Ya ölürsem bu gece

Bu şüphe kıldan ince

Bir şey koydu içime

Uyumadım o gece

Fakat ben öleceğim

Ne kesin bir gerçek bu

Bana öğretti gece

BEN BIR ÇOCUĞUM

Ben bir çocuğum gözlerim mavi

Gökyüzüyle kardeşim

Biliyor musunuz

Üzülünce ağlarım

Gökten de yağmur yağar

Ne sanıyorsunuz

BENI YANLIŞSIZ SAKLA

Saate baktım yirmibeş yaşındayım

Geç kalmadım tanrım yeniden inanmaya

Aşka geç kalmadım

Ardında yıkık şehirler ve leylaklar bırakan

Bir cümle dudaklarımı geçip beni ihlâl etti

Saate baktım müthiş bir yenilme vaktindeyim

Sevgilim

Ben nerede yağmur yağarsa orada şemsiye kırmanın kitabıyım

Ve en güzel cümlen sensin

Saate baktım buzlar ve çiçekler arasındayım

Gömleğim asyaya düşerken

Beni yanlışsız sakla bu son görünüşüm

BIRINIZ AKŞAM OLSUN

Biriniz bir kaç yıldız taksın gökyüzüne

Biriniz çay hazırlasın

Biriniz akşam olsun

İçinizde atların öldüğü müzik susunca

Biriniz çocukluğuna sarılıp kuyuya insin

Biriniz onun uzattığı şiiri okusun

Ağlamak gerekiyorsa biriniz ağlasın

Biriniz akşam olsun yeniden

Biriniz yağmuru dansa kaldırsın