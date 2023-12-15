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Kültür Sanat

Mevlana vuslatın 750. yıl dönümünde KKTC'de anıldı

Fikirleriyle insanlığa ışık tutan Mevlana Celaleddin-i Rumi, vuslata erişinin 750. yıl dönümünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) anıldı.

AA15 Aralık 2023 Cuma 02:12 - Güncelleme:
Mevlana vuslatın 750. yıl dönümünde KKTC'de anıldı
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Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Uluslararası Final Üniversitesi ve Acapulco Otel işbirliğiyle Girne kentinde gerçekleştirdiği anma programına, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar'ın yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, anma programında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'ün, Hazreti Mevlana'nın vuslata erişinin 750. seneidevriyesi olduğunu hatırlatarak, "Hazreti Mevlana, büyük bir mutasavvıf, düşünür, alim ve gönül insanı olarak, yüzlerce yıldır hoşgörünün, iyiliğin, barışın ve kardeşliğin sembolü oldu. Yaşantısıyla hepimize yol gösterici bir rehber olan Hazreti Mevlana'nın eserleri, yüzyıllar sonra yine aynı heyecan ile okunuyor ve düşünceleri asırları aşan bir etkiyle günümüze kadar ulaşmaktadır." ifadesini kullandı.

Mevlana'nın söylediği bir sözü duymanın bugün bile insanların kalplerini titretmeye yettiğini anlatan Feyzioğlu, anma etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Girne'deki, Mevlana'nın vuslata erişinin 750. yıl dönümü programı, tasavvuf müziği konserinin ardından sema gösterisi ile son buldu.

KKTC'deki, Mevlana'yı anma etkinlikleri, cuma günü Uluslararası Final Üniversitesi Yerleşkesi ve 17 Aralık pazar günü saat 19.00'da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak halka açık programlar ile devam edecek.

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