Mevlana'yı anma törenleri 3'üncü gününde devam etti

AA 10 Aralık 2021 Cuma 01:52 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 02:37

Tasavvuf tarihi araştırmacısı yazar Ömer Tuğrul İnançer'in "Mesnevi Sohbeti" yaptığı program, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nca icra edilen "Mevlevi Ayini Şerifi" ile sona erdi.

- "SEMA AYİNİ ŞERİFİ" MEVLEVİLİĞİN FELSEFESİNİ YANSITIYOR

Mevlana'nın anıldığı törenlerde icra edilen sema ayini, Mevleviliğin temel felsefesini yansıtan önemli sembolleri içeriyor.

Sema genel olarak, kainatın oluşumunu, insanın alemde dirilişini, Allah'a olan aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip "insan-ı kamil"e doğru yönelişini ifade ediyor.

Asırlardır Mevlevi dervişlerince icra edilen ayinlerde semazenlerin giydiği kıyafetler de bu felsefenin önemli sembolleri arasında yer alıyor.

Hazreti Mevlana, kainatta canlı ve cansız tüm varlıkların bir dönüş içinde olduğunu ve bu dönüşün başı boş değil, Allah'ı zikrederek yapıldığını düşünerek, bu coşku ile sema ediyor.

Günümüze kadar Mevlevi zikri olarak süregelen sema, Cenabıhakk'a ulaşma gayesinin aracı olarak görülüyor.

