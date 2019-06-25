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Mevlüt Demiray kimdir? Mevlüt Demiray’ın biyografisi

Usta oyucu ve tiyatrocu Mevlüt Demiray hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı ve Olacak O Kadar'ın Mevlüt Usta'sı olarak bilinen usta oyuncu sevenlerini yasa boğdu. Olacak O Kadar'la tanınmış olsa da Türkiye ilk kez Mevlüt Demiray’ı Fosforlu Cevriye filminde gördü. Daha sonra 1992 yılında Seni Seviyorum Rosa, Dönersen Islık Çal filmlerinde rol aldı. Peki, Mevlüt Demiray kimdir? Mevlüt Demiray nerelidir? İşte usta oyuncunun biyografisi…

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‘Mevlüt Demiray kimdir? Mevlüt Demiray nerelidir?’ sorusuna vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Hayatını kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı ve Olacak O Kadar'ın Mevlüt Usta'sı Mevlüt Demiray sevenlerini yasa boğdu. Olacak O Kadar'la tanınmış olsa da Türkiye ilk kez Mevlüt Demiray’ı Fosforlu Cevriye filminde gördü. Daha sonra 1992 yılında Seni Seviyorum Rosa, Dönersen Islık Çal filmlerinde rol aldı. Mevlüt Demiryay, Dönersen Islık Çal filmindeki performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Mevlüt Demiryay, 1 Ocak 1965 tarihinde Niğde’de dünyaya geldi. İşte usta oyuncunun biyografisi…

MEVLÜT DEMİRAY KİMDİR?

1 Ocak 1965 Niğde'de doğan Mevlüt Demiryay Fosforlu Cevriye, Seni Seviyorum Rosa, Dönersen Islık Çal, Şahmaran, Mavi Sürgün,Baba, Çatı, Sinekli Bakkal filmlerinde rol aldı. Olacak O Kadar dizisindeki oyunculuğuyla tüm Türkiye tarafından tanındı.

İBB Şehir Tiyatroları’nda Kral Ölüşüyor, Çengi, IV. Murat, Yaz Gecesi Rüyası, İlk Göz Ağrısı, Ölü Ordunun Generali, Kösem Sultan, Arka Bahçe, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz oyunlarında rol aldı.

 

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