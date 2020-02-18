İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0713
  • EURO
    6,5695
  • ALTIN
    309.915
  • BIST100
    120107
  • Haberler
  • >
  • Kültür Sanat
  • >
  • Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in katılımıyla açılacak
Kültür Sanat

Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in katılımıyla açılacak

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açılacak.

AA18 Şubat 2020 Salı12:25 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 12:25

Cumhurbaşkanlığı Müşaviri, Kongre Kültür Merkezi ve Sergi Salonu Müdürü Orhan Karakurt, AA muhabirine Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin 20 Şubat Perşembe günü düzenlenecek açılış töreni hakkında bilgi verdi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak açılış töreni için yaklaşık 40 kişilik bir ekibin çalıştığını söyleyen Karakurt, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Türk Dünyası Topluluğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'ndan 220 sanatçının açılışta sahne alacağını belirtti.

Açılışa, Türkiye'ye büyük eserler kazandıran sanatçıların da arasında bulunduğu yaklaşık 2 bin konuğun davet edildiğini bildiren Orhan Karakurt, yabancı misyon şefleri ve vatandaşların katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin hizmete gireceğini kaydetti.

Tüm teknik altyapının Millet Kongre ve Kültür Merkezinin kendi imkanlarıyla hazırlandığına işaret eden Karakurt, 150 metrekarelik bir sahne ve 400 metrekarelik bir podyum kurulduğunu, konuşmaların ve çeşitli görsellerin katılımcılara yansıtılması için 150 metrelik LED ekran kullanılacağını söyledi. Kütüphanenin tanıtımı için 7 dakikalık bir video hazırlandığını belirten Karakurt, ayrıca açılış sırasında Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesaplarında paylaşılmak üzere de bir kısa film yapıldığını ifade etti.

Davetlilerin, açılış törenin ardından Millet Kütüphanesi'ne geçeceğini anlatan Karakurt, havanın müsait olması durumunda kurdele kesim törenini bina önünde gerçekleştireceklerini söyledi.

Karakurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in, "Mürekkebin İzi, Yazma Eserler" ve "Mucibince Amel Oluna Hatt-ı Hümayun" isimli sergileri gezeceğini, ardından "Kütüphanenin Kalbi" olarak belirtilen Cihannüma Salonu'nu ziyaret edeceğini bildirdi.

Füzeler ateşlendi! Esed'e karşı operasyon başlatıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik
Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti
Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti

Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti

5 istifa daha yolda!
5 istifa daha yolda!

5 istifa daha yolda!

'Darbe olasılığı' söylentisi... Bakan Soylu net konuştu: Teşebbüs edeni kimse kurtaramaz
'Darbe olasılığı' söylentisi... Bakan Soylu net konuştu: Teşebbüs edeni kimse kurtaramaz

'Darbe olasılığı' söylentisi... Bakan Soylu net konuştu: Teşebbüs edeni kimse kurtaramaz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.