Milletin duasına ortak oldu

27.12.2019 03:04 - Güncelleme: 27.12.2019 03:05

Vatan ve milletin buhrana düştüğü bir dönemde milli bilinci uyandırmak için konferanslar veren, cepheden cepheye koşan Milli şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yılında yad ediliyor. Şiirlerinde milli ve manevi duyguları ön plana çıkaran usta kalem, 20 Aralık 1873’te İstanbul Fatih’te dünyaya geldi, 27 Aralık 1936 yılında ise hayata gözlerini yumdu.

ŞAİR VE ÖĞRETMEN

Ersoy’un neşriyat alemine girişi, 1908’de “İkinci Meşrutiyet”in ilanıyla başladı. Eşref Edip ve Ebül’ula Mardin tarafından çıkarılan “Sırat-ı Müstakim” dergisinin başyazarı oldu. Şiirlerini 7 kitaptan oluşan “Safahat” adlı eserinde toplayan Ersoy, “İstiklal Marşı”nı Türk milletine armağan ettiği için Safahat eserine koymadı. Burdur Mebusu olarak Birinci Büyük Millet Meclisi’ne seçilen Ersoy, 1921’de Ankara Taceddin Dergahı’na yerleşti. Kurtuluş Savaşı ve zafer sonrası uzunca bir süre Mısır’da yaşayan şair, 1936’da tedavi için İstanbul’a döndü. 27 Aralık 1936’ya kadar Abbas Halim Paşa’ya ait Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’nın dördüncü katındaki dairede kaldı. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un kabri Edirnekapı Şehitliği’nde yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında “2018 Yılı Vefa Ödülü”ne layık görülen Akif, “vatan şairi” ve “milli şair” olarak da Türk insanının kalbindeki yerini koruyor.

Akif’i Konya’da sahneledi

Konya Büyükşehir Belediyesi, vefatının 83’üncü yılında Milli şair Mehmet Akif Ersoy’u anlatan tiyatro oyunu sahneledi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Gitme Ey Yolcu” isimli oyun, usta oyuncu Ahmet Yenilmez tarafından sahnelendi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören oyunda, ömrünü milli mücadele ruhuna adayan Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kesitlere yer verilerek, istiklal mücadelesinde yaşadıkları anlatıldı. Tiyatroseverler, Yenilmez’in tek kişilik performansını büyük dikkatle izleyerek zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

