Milli Kütüphane Türkiye'yi sarıyor

Milli Kütüphane arşivlerindeki milyonlarca kaynak, 2015 yılından bu yana yürütülen dijitalleştirme çalışmaları çerçevesinde dijital ortama aktarılıyor. Bu çerçevede yaklaşık 25 milyon poz çekim işlemi tamamlandı. Görsel ve işitsel materyallerin dijitalleştirme süreci de hızla devam ediyor. Milli Dijital Kütüphane Projesi, dijitalleştirme çalışmalarına bir çerçeve ve vizyon kazandırarak, bilgi kaynaklarının erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor. Projeyle Milli Kütüphane'nin dijital ikizi oluşturularak, Türkiye'nin dört bir yanındaki halk kütüphanelerinden Milli Kütüphane erişilebilir hale getiriliyor.

HER ŞEHİRDEN KOLAY ERİŞİM: "DİJİTAL İSTASYONLAR HİZMETE GİRDİ"

Proje çerçevesinde kurulan Milli Dijital Kütüphane erişim istasyonları, il ve ilçe halk kütüphanelerinde hizmete sunuldu. Bu istasyonlar, Milli Kütüphane'ye ya da şehirdeki halk kütüphanesine üyelik işlemlerini tamamlayan kullanıcıların milyonlarca dijitalleştirilmiş kaynağa erişimini mümkün kılıyor. Kullanıcılar eğer üye değillerse üyelik işlemleri şehirlerindeki halk kütüphanelerinden ya da e-Devlet üzerinden kolayca tamamlanabiliyor. Üyeler, araştırmalarını hem Ankara'daki Milli Kütüphane İbn-i Sina Okuyucu Salonu'nda hem de Adıyaman'dan Zonguldak'a kadar 66 il ve ilçede bulunan halk kütüphaneleri aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Öne çıkan kütüphaneler arasında Adıyaman, Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa, Antalya Tekelioğlu, İstanbul Orhan Kemal ve İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi yer alıyor.

Milli Kütüphane'nin hızlandırılan dijitalleştirme çalışmalarıyla dijital arşivi büyümeye devam ederken, erişim sağlanabilecek halk kütüphanelerinin sayısı da artırılıyor. Araştırmacılar ve kullanıcılar, sürekli genişleyen bu dijital kaynak havuzundan faydalanabilecekler.