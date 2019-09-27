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‘Milli Kütüphane’de nostaljik yolculuk

Taş plaklardan reklam, film, opera ve bale afişlerine, eski kartpostal ve takvimlerden yağlı boya tablolara, özel gün davetiyelerinden eski TRT yapımlarına kadar birçok materyalin yer aldığı Milli Kütüphane koleksiyonu, adeta milli arşiv olma özelliği taşıyor.

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Milli Kütüphanenin korumasında yer alan kültürel öğeler arasında ilk renkli Türk filmi “Halıcı Kız”ın orijinal afişi, gölge oyunu sanatçısı Hayali Ali’nin 280’e yakın tasvirinden oluşan özel koleksiyonu, Pierre Loti’nin İstanbul’dan yazdığı mektuplar da bulunuyor. Türkiye’nin kültürel hafızası Milli Kütüphane, kütüphanecilik faaliyetlerinin yanında yaklaşık 147 bin materyalin bulunduğu geniş bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Koleksiyonun en dikkat çekici öğeleri arasında 5 bini aşkın taş plak yer alıyor. En eskisi 1928 yılına ait olan ve İngilizce iki şarkı içeren taş plaklar arasında Zeki Müren, Safiye Ayla, Münir Nurettin Selçuk, Müzeyyen Senar, Hamiyet Yüceses gibi Türk musikisinin klasikleşmiş isimlerinin yanı sıra Nate King Cole ve Tony Martin’in plakları bulunuyor.  

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