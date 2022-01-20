Milyarlarca yıllık! Eşsiz ve nadide: 5 milyon dolara satılması bekleniyor

NTV 20 Ocak 2022 Perşembe 11:54 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 11:54

Enigma isimli dünyanın en büyük kesim elmasının, 2,6 ile 3,8 milyar yıl önce bir asteroidin Dünya'ya çarpmasıyla oluştuğu düşünülüyor. Yapısında azot ve hidrojenin yanı sıra meteorlarda bulunan bir mineral olan osbornit yer alıyor.



Enigma, 1990'larda, Orta Doğu'nun palmiye şeklindeki güç ve koruma sembolü Hamsa'dan ilham alan mevcut şeklinde kesildi ve şimdiki sahibi tarafından işlenmemiş olarak satın alındı.

Bununla birlikte değerli taş Dubai'de gösterildikten sonra Los Angeles, California ve Londra'da sergilenecek. Ardından, 3 Şubat itibariyle yedi günlük bir çevrimiçi müzayedeye çıkacak.

NTV'nin haberine göre, Enigmanın yaklaşık 5 milyon dolara (yaklaşık 68 milyon lira) satılması bekleniyor.

Sotheby's BAE Başkanı Katia Nounou Boueizi "Dubai'nin bu olağanüstü nadir elmas için ilk durak olarak seçilmesinden onur duyuyoruz ve milyonlarca yıl önce başlayan yolculuğunda bir rol oynamaktan heyecanlıyız" dedi.

SİYAH ELMAS (KARBONADO) HAKKINDA

Diğer taraftan, karbonado olarak da bilinen siyah elmaslar rastgele kristalografik yönlerde mikro kristalli yapılardan oluşuyor. Bu taşlar koyu, opak ve gözenekli görünürken, ince bir ışıltı yayıyorlar.

İlk olarak 1841'de Brezilya'daki Portekizli madenciler tarafından keşfedildiklerinde küçük kömür parçalarına benzedikleri için karbonado olarak adlandırıldılar.

Sotheby's Dubai'de mücevher uzmanı olan Sophie Stevens, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Karbonado siyah elmasları son derece eskidir. Beyaz ve diğer renkli elmaslar tipik olarak kimberlite kayaçlarda bulunur ve volkanik püskürme yoluyla Dünya'nın yüzeyine çıkarlar. Karbonado elmasları ise tortul alüvyon birikintilerinde bulunur, yani akarsular tarafından taşınırlar" dedi.

KRİPTO PARAYLA YAPILAN TEKLİFLER KABUL EDİLECEK

Stevens ayrıca müzayedeye çıkacak elmasın muhtemelen bir asteroidin Dünya'ya çarpmasından sonra oluştuğunu ve bu elmasları oluşturan kimyasal buhar birikimini yarattığını' söyledi ve kripto para ile gelen tekliflerin değerlendirileceğini aktardı:

"Diğer önemli taşlar için yaptığımız gibi siyah elmas için de kripto para birimlerini kabul ediyoruz."