Minyatür büyüdü 

İranlı minyatür sanatçısı Fatemeh Seba Jafari’nin “Minyatürün 21’inci Yüzyıla Yolculuğu Sergisi” sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İstanbul Cağaloğlu’ndaki Bağımsız Sanat Vakfı’nda düzenlenen serginin açılışında konuşan sanatçı Fatemeh Seba Jafari, minyatür sanatında alışılanın dışına çıkarak büyük tablolar çalıştığını dile getirdi. Jafari, sanatın hiçbir kalıba sığmayacağına dikkati çekerek, “Büyük boyutlarda çalıştım, sınırları aşmak için bu yolu seçtim. Minyatürle çelişen bir şey olmasına rağmen geleneksel sanatların güncele taşınmasında bunun önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Türk ve İran minyatür sanatının farklılıklarını eserlerinde sentezlediğini vurgulayan Jafari, minyatürlerinde daha çok Türk kültürüne ait Dede Korkut masalları, Mevlana Celaleddin Rumi şiirleri ve Mantıku’t Tayr anlatımlarından esinlendiğini belirtti.

TÜRKİYE’DE İLK SERGİ

Bağımsız Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve sergi küratörü Hülya Yazıcı ise her ay ulusal ve uluslararası sanatçıların sergilerini düzenlediklerini belirterek, “Fatemeh Seba Jafari kendi ülkesinde önemli isimlerden eğitim almış, ülkemizde de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde geleneksel sanatlarda yüksek lisans yapan bir minyatür sanatçısı, kendisinin Türkiye’deki ilk kişisel sergisi.” dedi.

Sergi, 28 Şubat’a kadar açık kalacak.