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Kültür Sanat

''Minyatürlerle Fakrnâme'' sanatseverlerle buluştu

Esenler Belediyesi, Hoca Ahmet Yesevi tarafından miras bırakılan ‘Fakrnâme' adlı eseri, minyatür sanatıyla buluşturan “Minyatürlerle Fakrnâme” sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

IHA2 Kasım 2024 Cumartesi 10:31 - Güncelleme:
''Minyatürlerle Fakrnâme'' sanatseverlerle buluştu
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Esenler Belediyesi, Türkler arasında İslamiyet'in ve tasavvufun yaygınlaşmasına öncülük eden Hoca Ahmet Yesevi'nin tasavvuftaki inceliklerini, tarikat adabını, usulünü, erkanını anlattığı 'Fakrnâme'yi minyatür sanatıyla buluşturan "Minyatürlerle Fakrnâme" sergisine ev sahipliği yaptı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle minyatür sanatçısı Jahongir Ashurov'in yürütücülüğünde gerçekleşen projede, Aysun Mirzeoğlu, Efnan Yüce ve Meral Üztetik tarafından yapılan 20 eser sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek ve çok sayıda sanatsever katıldı. Sergi, 6 Kasım'a kadar Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

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