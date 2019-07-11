Mısırlı muhaliflerin hikayesi beyazperdede

Ülkeyi 30 yıl yöneten Hüsnü Mübarek’in devrilmesiyle sonuçlanan ayaklanmalarla 2011’de bir devrim gerçekleştiren Mısırlı muhaliflerin hikayesi ilk defa beyazperdeye taşınıyor.

16 Temmuz’da İstanbul’da galası yapılacak olan “El-Hatk” filmi Mısır’ın arka sokaklarındaki küçük ve sıradan hayatların büyük ve sarsıcı hikayesini, Mısır’da demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye karşı yapılan kanlı darbenin ardından gelişen dehşet ikliminde anlatıyor.

HAPİSTEN FİLM SETİNE

Yönetmen ve oyuncular dahil ekibinin birçoğu Mısır hapishanelerinde uzun süre kalan kişilerden oluşan filmin yapımcılığını “El-Bahr Prodüksiyon”, görüntü yönetmenliğini Eşref el-Murski üstleniyor. Filmi yazan ve yöneten Muhammed el-Bahravi, filmin ismi ‘El-Hatk’ı şöyle açıklıyor: “El-Hatk’ bir insanın başka bir insana yapabileceği tecavüzün, zulmün en üst noktası.Türkçede bir karşılığı yok.”

Mısır’da darbecilerin hapishanelerinde siyasi tutuklu olarak üç yıl kaldığını, ardından geldiği Türkiye’de yaklaşık 1 buçuk yıldır yaşadığını aktaran el-Bahravi, film için herhangi bir Arap finansörden destek almadıklarını ve bağımsız olduklarını söyledi.

GENÇLER DARBEYİ TAM OLARAK BİLMİYOR

Filmi özellikle gençlerin izlemesini istediğini dile getiren yönetmen “Çünkü onlar darbe dönemlerini yaşamadılar. Askeri darbeler her ülkede aynıdır. Bu film askeri darbe dönemini öğrenmeleri için onlara bir kesit sunuyor ve askeri bir darbenin -maalesef- başarılı olduğu Mısır’ı anlatıyor. Türkiye bu durumu seksenli yıllarda yaşadı. Bu bağlamda film aslında Türkler ve Arapların buluşma noktasını anlatıyor” değerlendirmesinde bulundu.