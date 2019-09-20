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Mistik festival

Konya’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen 16. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, 22 Eylül’de yapılacak açılış resitali ile başlayacak.

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Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 22-30 Eylül tarihleri arasında, TRT 1, Konya Büyükşehir Belediyesi ile merkez Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek festivalin detaylarını açıkladı.  Festivalin, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Konya’nın tanıtımına katkıda bulunacağını belirten Toprak, “Mistik Müzik Festivalimiz 16 senedir devam ediyor. 2004 yılından bu yana 45 ülkeden katılım sağlanmış, 129 grup, 785 sanatçı, 15 bin dakikanın üzerinde performans sergilenmiş. Bu sene de  8 ülkeden sanatçılar festivale katılıyor.” ifadesini kullandı. Festivalde, ABD, Norveç, Tuva Cumhuriyeti, Dağıstan, Cezayir, Yunanistan ve Tacikistan’dan sanatçılar konser verecek. İranlı sanatçı Ali Rıza Ghorbani Konseri, Selçuklu Kongre Merkezi’nde, diğer konserler Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda icra edilecek. 20.30’da başlayacak konserler halka açık ve ücretsiz.

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