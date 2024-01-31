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Kültür Sanat

MİT'in “Temas İstanbul” sergisi 11 Şubat'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97'nci yılına özel hazırlanan “Temas İstanbul” sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 11 Şubat'a kadar açık olacağı öğrenilen sergide “Türkiye' gazetesi detayı dikkat çekti.

IHA31 Ocak 2024 Çarşamba 17:24 - Güncelleme:
MİT'in “Temas İstanbul” sergisi 11 Şubat'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek
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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97'nci yılına özel olarak açılan "Temas İstanbul" sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde 19 Ocak'tan bu yana ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Türk istihbarat tarihinde farklı dönemlerine ait belgeler ve ekipmanların bulunduğu sergi, "Vatan", "Gelenek", "Gelecek" ve "Gurur" başlıklı dört farklı bölümden oluşuyor.

SERGİDE "TÜRKİYE" GAZETESİ DETAYI

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tarî sürecini ve gelişimini anlatan sergide bir detay dikkat çekti. Sergi alanındaki ekranda oynatılan MİT tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun gösterildiği animasyonda Türkiye gazetesinin bulunması göze çarptı. Animasyonun son kısmında, bir vatandaşın MİT'in başarılı operasyonuna dair gelişmeleri Türkiye gazetesinden okuduğu gösterildi.

SERGİ 11 ŞUBAT'A KADAR AÇIK KALACAK

İstihbarat anlamında bilgi ve görseli taşıyabilmekte kullanılan birçok ekipmanın bir araya getirildiği "Temas İstanbul" sergisinin, 11 Şubat tarihine kadar ziyarete açık olacağı öğrenildi.

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