Moskova’nın Onur Konuğu Türkiye
Bugün başlayan 41. Uluslararası Moskova Film Festivali’nde Türkiye “Onur Konuğu Ülke” olarak yer alıyor.
Seyid Çolak’ın “Kapan” filminin dünya prömiyeri yapacağı festivalde yönetmen Semih Kaplanoğlu da jüri üyesi olarak bulunuyor. Festivalde Türk filmlerinden oluşan özel bir seçki de Rus izleyicilerle buluşacak. Festival kapsamında “Türkiye-Rusya Dizi ve Sinema Endüstri Toplantısı” yapılacak. Uluslararası Moskova Film Festivali’nin özel konukları ve jüri üyelerinin de yer alacağı Türkiye Resepsiyonu festival kapsamında yapılacak önemli etkinliklerden biri olacak.
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