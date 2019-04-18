Moskova’nın Onur Konuğu Türkiye

Seyid Çolak’ın “Kapan” filminin dünya prömiyeri yapacağı festivalde yönetmen Semih Kaplanoğlu da jüri üyesi olarak bulunuyor. Festivalde Türk filmlerinden oluşan özel bir seçki de Rus izleyicilerle buluşacak. Festival kapsamında “Türkiye-Rusya Dizi ve Sinema Endüstri Toplantısı” yapılacak. Uluslararası Moskova Film Festivali’nin özel konukları ve jüri üyelerinin de yer alacağı Türkiye Resepsiyonu festival kapsamında yapılacak önemli etkinliklerden biri olacak.