25 Ekim 2021 Pazartesi 12:35 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 12:35

Mucize 2 Aşk oyuncuları, filmi izleyenler tarafından araştırılıyor. 2019 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül yaptı. Tv'de ilk kez yayınlanacak olan Mucize 2 Aşk oyuncularının kim oldukları da film hakkında merak edilen detaylar arasında yer alıyor. İzleyenleri göz yaşlarına boğan Mucize 2 Aşk oyuncuları kimlerdir? Mucize 2 Aşk nerede çekildi? İşte film hakkında merak edilenler...

MUCİZE 2 AŞK OYUNCULARI KİMLERDİR?

Mucize 2 Aşk filminde; Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar, Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu, Mahsun Kırmızıgül, Melis Sezen, Levent Sülün, Deniz Oral, Sera Tokdemir, Deniz Özerman, Meray Ülgen, Suna Selen, Erol Aksoy, Metin Yıldız, Nazmi Kırık, Zekeriya Karakaş, Hakan Can Kargidanoğlu, Dilek Denizdelen, Berivan Kahraman, Berna Sülün ve Ali Sürmeli, Erol Demiröz, Meral Çetinkaya, Ayda Aksel gibi oyuncular rol alıyor.

MUCİZE 2 AŞK KONUSU NE?

Mucize 2 Aşk, 2015 yapımı Mucize filminin devamı niteliğinde. İlk film izleyicisini, 1960'lı yıllara götürüyor ve darbe sürecinin etkilerini fakir halk üzerinden gösteriyordu.

Mucize 2 Aşk filmi Doğu Anadolu'nun bir dağ köyünde yaşayan engelli bir genç olan Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in yaşama tutunma hikâyesini konu ediniyor. Köylerinde yaşadıkları sorunlardan yorulan çift Batı'da bir kasabaya yerleşir. Gittikleri kasabada hayat bu ikili için hiç de kolay olmayacaktır. Kötülerin ve önyargılı insanların her yerde var olduğu dünyamızda Aziz ve Mızgin kendi başlarına ayakta kalmayı, hayata tutunmayı, çabalamayı ve çalışmayı öğreneceklerdir. Aziz deliler gibi aşık olduğu karısı Mızgin için, kusurlarından ve engellerinden kurtulmak için büyük bir azimle mücadeleye başlar. Ve Aziz çok sevdiği dünyalar güzeli eşi için Mahir öğretmen ve sinemacı Bahattin yardımı ile mucizeleri bir bir gerçekleştirir.

MUCİZE 2 AŞK NEREDE ÇEKİLDİ?

"Mucize 2 Aşk" filminin çekimleri İzmir'in Foça ilçesi ve Kars'ta tamamlandı. Çekimlerin önemli bölümü, Foça'ya bağlı Yenifoça Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Bazı sahneler için bölgedeki adalar, ilçe merkezindeki Marsilya Meydanı da kullanıldı. Filmde, Marsilya Meydanı'na kurulan çiçekçi ve seyyar pazar tezgahları, taş duvarlara asılan eski sinema afişleri ise dönemin havasını hissettiriyor.

Yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı, Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar, Şenay Gürler, Mahsun Kırmızıgül gibi usta oyuncuların yer aldığı 2019 yapımı "Mucize 2 Aşk" 25 Ekim 2021 Pazartesi akşamı TV'de ilk kez Show TV'de!