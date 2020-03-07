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Kültür Sanat

'Muhterem Nur öldü' iddiasına yanıt: Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

Ünlü sanatçı Muhterem Nur'un hayatını kaybettiği iddia edildi. Müslüm Gürses'in eski dostu Muhteşem Candan ise iddiaları yalanlayarak ‘Muhterem Nur yaşıyor, sağlık durumunda bir değişiklik yok' dedi.

07 Mart 2020 Cumartesi 15:31 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 15:32

Bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altında olan Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı Muhterem Nur’un vefat ettiği iddia edildi. Müslüm Gürses'in eski dostu Muhteşem Candan yaptığı açıklamada ‘Muhterem Nur yaşıyor, sağlık durumunda bir değişiklik yok’ dedi.

Bir süredir Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden Muhtrem Nur’un vefat ettiği haberi ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada yayılan bu iddiaya Müslüm Gürses’in eski dostlu Elenor Plak'ın sahibi Muhteşem Candan’dan açıklama geldi.

Cadan, yaptığı açıklamada; Muhterem Nur yaşıyor. Yoğun bakımda doktorları tarafından uyutulmaya devam ediliyor. Şu anda solunum cihazına ve diyaliz makinasına bağlı. Yarım saat sonrasını veya yarın ne olur bilemeyiz. Bütün sevenlerinden dua bekliyoruz.’ İfadelerini kullandı.

(Hürriyet)

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